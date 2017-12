Golf fără... beneficii politice

Premierul malaezian, Najib Razak, a declarat că partida de golf pe care a jucat-o anul trecut cu preşedintele american, Barack Obama, în timpul unei vizite la Washington, nu i-a adus beneficiile politice aşteptate. Najib a fost criticat în ţara sa pentru că a jucat golf cu Obama, în decembrie, în timp ce părţi importante din Malaezia erau inundate de muson. ”Am făcut acest lucru pentru că am crezut că este o modalitate pozitivă de a dezvolta o relaţie personală cu preşedintele SUA. Am făcut-o pentru poporul meu”, a declarat Najib, luni, în faţa studenţilor malaezieni din New York, potrivit site-ului de ştiri Malaysiakini. ”Din nefericire, momentul a fost nepotrivit. Nu am obţinut avantaje politice”, a adăugat el, declanşând râsete în rândul audienţei.

Liderul malaezian, în vârstă de 62 de ani, se află la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU şi la reuniunile asociate.

