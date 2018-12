Goluri multe în primele două etape ale Cupei „Valu lui Traian” la fotbal în sală

Prima ediţie a turneului de old-boys la fotbal în sală Cupa „Valu lui Traian”, intitulată în acest an „Centenar”, a început în weekend în sala de sport din Valu lui Traian. În Grupa A, Olimpia Constanţa, AS Star Farul 2017 Constanţa şi Voinţa Valu lui Traian I au obţinut victorii în primele două etape, iar FC Constanţa are punctaj maxim în Grupa B.

Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală.

Rezultatele şi autorii golurilor - sâmbătă - GRUPA A: Chimpex Constanţa - Olimpia Constanţa 0-4 (Mihai Bejan 3, Ionuţ Potoşcă)

NGM Inter Năvodari - AS Star Farul 2017 Constanţa 2-4 (Mihai Lazăr, Constantin Borza / Stelian Carabaş 2. Adrian Tănase, Marian Posteucă)

Voinţa Valu lui Traian I - CS Agigea Old-Boys 2017 7-5 (Marian Măciucă 3, Mustafa Dogan 3, Marian Dună / Marius Niţă 4, Dorel Zaharia)

GRUPA B: Macedonia Ovidiu - VDT Construct 2003 Constanţa 2-2 (Sergiu Dargate, Florin Scupra / Marius Jalbă, Ştefan Ciobanu)

FC Constanţa - Săgeata Stejaru 3-0

Duminică - GRUPA A: CS Agigea Old-Boys 2017 - Olimpia Constanţa 10-2 (Marius Niţă 3, Enis Cogali 2, Erdinci Cogali 2, Raul Corneanu, Dorel Zaharia, Claudiu Pîrvulescu / Cristian Costea 2)

AS Star Farul 2017 Constanţa - Chimpex Constanţa 10-2 (Stelian Carabaş 4, Raj Cărăuleanu 3, Mihai Guliu, Adrian Tănase, Ionel Posteucă / Mircea Munteanu, Alexandru Ighi)

NGM Inter Năvodari - Voinţa Valu lui Traian I 3-9 (Emilian Lazăr, Cristian Ruci, Marius Dumitru / Marian Măciucă 5, Mustafa Dogan 2, Daniel Piron 2)

GRUPA B: VDT Construct 2003 Constanţa - FC Constanţa 1-8 (George Pitu II / Vasilică Cristocea 2, Florin Alexandru 2, Marius Soare, Nicolae Croitoru, Cristian Nanciu, Tudorel Fugaru)

Voinţa Valu lui Traian II - Macedonia Ovidiu 2-5 (Vasile Dumitru 2 / Cristi Giumba 2, Sergiu Dargate, Cristi Pariza, Adrian Mutoiu)

Clasament GRUPA A: 1. AS Star Farul 2017 Constanţa 6p (golaveraj: 14-4), 2. Voinţa Valu lui Traian I 6p (16-8), 3. CS Agigea Old-Boys 2017 3p (15-9), 4. Olimpia Constanţa 3p (6-10), 5. NGM Inter Năvodari 0p (5-13), 6. Chimpex Constanţa 0p (2-14).

Clasament GRUPA B: 1. FC Constanţa 6p (golaveraj: 11-1), 2. Macedonia Ovidiu 4p (7-4), 3. VDT Construct 2003 Constanţa 1p (3-10), 4. Voinţa Valu lui Traian II 0p (2-5), 5. Săgeata Stejaru 0p (0-3).

Clasamentul golgheterilor - 8 goluri: Marian Măciucă (Voinţa Valu lui Traian I), 7 goluri: Marius Niţă (CS Agigea Old-Boys 2017); 6 goluri: Stelian Carabaş (AS Star Farul 2017 Constanţa).