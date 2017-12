Goluri multe şi patru neprezentări

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 5-a a Campionatului Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Sportul Tortoman 4-1 (Fl. Melera 4, D. Petriş 30, Cr. Raftu 36, M. Dobrică 67 - Al. Ghiţă 8); Voinţa Săcele - CS II Cernavodă 3-0 (neprezentare); AS Grădina - Viitorul Fîntînele 2-7 (N. Rîpă 43, I. Fologea 75 - A. Oţelea 14, Al. Şerban 26, 81, C. Popescu 43, C. Nicolae 50, A. Nicolae 70, M. Preda 89); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescăruşul Gîrliciu 10-0 (Gh. Toma 10, I. Goreac 24, 50, C. Mocanu 61, 64, 88, G. Petrea 69, L. Anghelescu 81, 84, M. Manole 91); Dunărea Ciobanu - Dunaris Topalu 8-1 (G. Boghianu 3, 18, D. Culea 13, 25, G. Lungu 33, 53, R. Tudor 61, Fl. Nădrag 83 - I. Neacşu 43); Gloria Seimeni - Speranţa Nisipari 2-4 (I. Ilie 25, M. Tudor 89 - V. Pena 15, 30, 66, Al. Banciu 90); Pescarul Ghindăreşti - Ulmetum Pantelimon 3-1 (Pl. Antonov 9, 73, 74 - E. Mîţă 37). Clasament: 1. Ciobanu 13p; 2. Nisipari 12p/4j (golaveraj 24-8); 3. Săcele 12p (14-9).

SERIA SUD: Danubius Rasova - Voinţa Cochirleni 5-0 (G. Anghel 20, 28, I. Caradima 51, C. Olah 58, I. Constantin 72); CS II Peştera - Marmura Deleni 6-2 (Ad. Ciutacu 23, D. Vrabie 54, 66, 76, G. Ştefan 65, 68 - G. Chirpac 81, I. Petcu 83); Sacidava Aliman - CSSM Medgidia 1-1 (M. Purcărea 53 - G. Dorobanţu 43); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Trophaeum Adamclisi 10-2 (M. Lungu 18, 77, M. Cartoafă 25, 48, 60, M. Badea 39, 43, 67, 84, E. Baubec 47 - A. Greceanu 44, V. Baranga 86); Dunărea Ostrov - Inter Ion Corvin 3-0 (neprezentare); Voinţa Valu lui Traian - Tineretul Valea Dacilor 0-3 (neprezentare); AS Ciocîrlia - Voinţa Siminoc 1-2 (Gh. Munteanu 38 - D. Lungu 25, C. Arete 89). Clasament: 1. Peştera II 15p; 2. CSM II Valea Dacilor 13p; 3. Ostrov 12p.

SERIA EST: Farul Tuzla - CS II Agigea 3-2 (C. Valeanovici 19, Cr. Florea 29, C. Mircea 80 - M. Cazacu 38, S. Ciocan 43); Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 4-0 (I. Stîngă 21, 36, M. Vlaciu 35, C. Spoială 78); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Sparta II Techirghiol 4-1 (I. Anghel 9, 23, 34, M. Sandu 71 - A. Omer 83); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cobadin 7-2 (R. Bădescu 14, 50, 54, Al. Csucsak 56, G. Sandu 74, 75, Cr. Costea 85 - M. Gîscă 7, L. Ogoreanu 9); Recolta Negru Vodă - Viitorul Mereni 1-0 (M. Murgu 70); Unirea Topraisar - Avîntul Comana 3-1 (D. Cobzaru 33, 39, Gh. Hanganu 85 - E. Eusmi 90); CFR Constanţa - Viitorul Cerchezu 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Tuzla 15p; 2. Chirnogeni 13p (golaveraj 20-7); 3. Cotu Văii 13p (16-6).

Clasamentele tuturor seriilor din Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.