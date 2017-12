Gonzalez se acomodează repede la CVM Tomis

Javier Gonzalez este ultima achiziţie făcută de CVM Tomis înaintea startului acestui campionat, coordonatorul cubanez înlocuindu-l pe australianul Shane Alexander, care şi-a reziliat contractul cu formaţia constănţeană cu două săptămâni înainte de prima etapă. Gonzalez a sosit în România cu 24 de ore înainte de prezentarea oficială a lotului, iar a doua zi îşi făcea deja debutul la Tomis, în meciul cu Istanbul BBSK din Cupa Mării Negre. „Clubul din Constanţa mi-a oferit posibilitatea să joc aici, mai ales că în Italia nu îmi găsisem echipă. Ştiam că Tomis este o echipă de top în România, care joacă în Liga Campionilor, iar pentru mine a fost o motivaţie în plus să accept un transfer aici”, a spus Gonzalez.

La partida cu Castellana Grote, tot din Cupa Mării Negre, Gonzalez a suferit o uşoară entorsă la gleznă, care l-a ţinut câteva zile pe tuşă, dar s-a refăcut repede şi a fost apt de joc pentru întâlnirea de la Piatra Neamţ, câştigată de vicecampioana României cu 3:1, în prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin. Gonzalez a început ca rezervă la Piatra Neamţ, dar a fost trimis în teren pe parcursul setului al doilea, în locul lui Lescov, şi a rămas până la final. „Cred că am făcut un meci bun şi a fost important pentru echipă că am început cu o victorie. Este pozitiv pentru motivaţia noastră, ca grup, ca echipă. Am început partida un pic nesigur, pentru că durează până găsesc comunicarea ideală cu trăgătorii. Am venit de numai 15 zile la Constanţa şi nu este uşor. Însă echipa a jucat bine încă de la primul meci, sunt jucători de calitate în lot şi mă bucur că am venit aici”, a afirmat voleibalistul cubanez.

CVM Tomis pregăteşte săptămâna aceasta al doilea joc din campionatul intern, cel cu Dinamo Bucureşti, care va avea loc tot în deplasare, în sala Extreme din Capitală. Meciul din etapa a doua a Divizei A1 este programat sâmbătă, de la ora 18.30, şi va fi transmis în direct pe Digi Sport 3.