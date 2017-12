Goodbye, Royal Bank of Scotland!

După transferul portofoliului de retail, UniCredit Țiriac Bank și Royal Bank of Scotland (RBS) România au semnat un acord și pentru preluarea clienților corporate ai RBS de către Unicredit. Tranzacţia vizează un portofoliu total de active de aproximativ 260 milioane euro şi depozite corporate de circa 315 milioane euro. Portofoliul de clienți RBS România constă în peste 500 de companii private de talie medie și mare, locale și internaționale, precum și instituții publice și financiare. „Corporate banking-ul este o zonă-cheie de activitate pentru noi și, prin urmare, transferul noilor clienți este perfect compatibil cu strategia noastră pe termen mediu și lung. În plus, contribuie la consolidarea poziției noastre pe piață“, spune șeful UniCredit Țiriac Bank România, Răsvan Radu. UniCredit și RBS au semnat, în aprilie 2013, un contract de achiziţie a portofoliului de retail al RBS România, care cuprindea active de 315 milioane euro şi pasive de 230 milioane euro. A fost prima tranzacţie mare post-criză din sistemul bancar românesc. Tot anul trecut, RBS a încheiat o tranzacţie importantă cu credite neperformante din divizia corporate. Cele două operaţiuni au dus la scăderea activelor sub 2 miliarde lei, la 31 decembrie 2013, dar, pe de altă parte, banca a fost profitabilă (plus 9,1 milioane lei). La sfârşitul lui 2013, RBS mai avea 240 de angajaţi. După predarea portofoliului corporate, banca se va retrage din piața românească.