Google a cumpărat brandul de ghiduri de călătorie Frommer\'s

Proprietarul celui mai popular motor de căutare pe internet a cumpărat Frommer\'s, unul dintre cele mai importante branduri de ghiduri de călătorie americane. Brandul Frommer\'s era deţinut de compania John Wiley & Sons Inc., fiind vândut Google într-o tranzacţie a cărei valoare nu a fost făcută publică. Reprezentanţii John Wiley & Sons Inc. au precizat că au vândut Google atât brandul Frommer\'s, cât şi toate business-urile de călătorie asociate acestui brand. Google plănuieşte să folosească Frommer\'s pentru a completa conţinutul furnizat de Zagat (zagat.com), un serviciu care colectează şi compară informaţii despre restaurante din lume, achiziţionat în septembrie 2011, de compania care deţine cel mai popular motor de căutare pe internet.

Frommer\'s este una dintre cel mai bine vândute serii de ghiduri de călătorie din SUA. Seria de ghiduri de călătorie Frommer\'s a fost lansată în anul 1957, de Arthur Frommer, care a publicat volumul ”Europe on $5 a Day”. În afară de brandul Frommer\'s, compania John Wiley & Sons Inc. plănuieşte să vândă şi alte business-uri, în domenii de interes general, gastronomie, nautică, animale, etc., care nu se mai potrivesc cu obiectivele sale pe termen lung, ce se centrează în jurul educaţiei. Google, proprietarul celui mai popular motor de căutare pe internet, are sediul central în Silicon Valley şi birouri în America de Nord, America de Sud, Europa şi Asia.