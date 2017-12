Google a depăşit Microsoft

Operatorul celui mai utilizat motor de căutare din lume, Google, a devenit a doua mare companie din domeniul IT, după Apple, depăşind pentru prima dată Microsoft, în privinţa capitalizării de piaţă. Acţiunile Google au deschis la New York în urcare cu 0,8%, la 760,66 dolari, preţ la care capitalizarea de piaţă a companiei reprezintă aproximativ 249,5 miliarde de dolari. În schimb, acţiunile Microsoft, cel mai mare producător de software din lume şi ”părintele” binecunoscutelor programe Windows, au debutat în coborâre cu 0,6%, la 29,57 dolari pe acţiune, cu o capitalizare de 247,8 miliarde de dolari.

Companiile care oferă servicii pe internet, precum Google sau Amazon.com, au devenit tot mai atractive pentru investitori, odată cu ascensiunea diverselor aplicaţii sau funcţii caracteristice până acum PC-ului care au ajuns să poată fi utilizate online, fără a necesita un suport local costisitor. Totodată, Google este cel mai mare furnizor de servicii de publicitate pe internet şi dezvoltă Android, cel mai popular sistem de operare pentru smartphone-uri. Valoarea de piaţă a Apple este de 632,7 miliarde de dolari, singura companie IT cu o capitalizare mai ridicată decât cea a Google. Apple a depăşit Microsoft în 2010, datorită succesului iPhone şi iPad.

Cei de la Google nu se culcă însă pe lauri. De câteva ori pe an, Google face curăţenie în serviciile pe care le oferă. Acest lucru înseamnă că unele ajung să fie închise, în timp ce altele sunt integrate în alte servicii mai populare. Închiderile încep de mâine cu AdSense for Feeds. Serviciul va fi închis treptat, însă până în luna decembrie, acesta va înceta să funcţioneze complet. Classic Plus, funcţia care oferă posibilitatea de a schimba fundalul de pe Google.com, va înceta de asemenea să funcţioneze, însă imaginile deja încărcate înainte de data de 16 octombrie vor fi încă disponibile. Serviciul va fi închis în luna noiembrie.