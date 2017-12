Google a sărbătorit 165 de ani de la naşterea lui Bram Stoker, autorul celebrului roman ”Dracula”

Google a sărbătorit, ieri, 165 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Bram Stoker, autorul romanului ”Dracula”, printr-un logo care-l prezintă pe celebrul vampir, alături de alte personaje specifice. Noul logo al Google, realizat în alb - negru, este inspirat din coperta primei ediţii a volumului ”Dracula”, publicat în 1897. În noul logo, doar literele Google sunt de culoare roşie, tocmai pentru a sugera mai bine sângele, specific poveştilor cu vampiri. În noul logo, contele Dracula are colţii ameninţători şi poartă o mantie neagră specifică. În ilustraţie apare şi castelul lui Dracula, castelul Bran, în spatele căruia se zăreşte o semilună, în timp ce un liliac, un alt personaj specific poveştilor cu vampiri, zboară pe cerul înnegurat. Scriitorul irlandez Bram Stoker (1847 - 1912) l-a folosit pe Vlad Ţepeş ca sursă de inspiraţie pentru romanul său ”Dracula”, publicat în 1897. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze această legendă europeană cu un animal sud-american, liliacul hematofag numit şi Vampir (Desmodus rotundus).

Născut la Dublin, în 1847, Stoker a studiat la Trinity College, în timp ce muncea ca funcţionar la castelul din Dublin şi era critic de teatru la un ziar. S-a mutat la Londra, în 1878, împreună cu soţia lui, Florence Balcombe şi a devenit administrator al Irving Company la Lyceum Theatre din capitala Marii Britanii. Prima carte a lui Stoker, scrisă pe vremea când locuia la Dublin, a fost o piesă intitulată ”The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland”, fiind urmată de romane, piese de teatru, povestiri, articole şi două volume de memorii. Primul său roman, ”Dracula”, a fost publicat după ce Stoker şi-a petrecut şapte ani cercetând folclorul european şi poveştile mitologice cu vampiri. Bram Stoker a decedat la Londra, în 1912, în urma unor accidente vasculare cerebrale. La o sută de ani de la moartea sa, mitul lui Dracula continuă să fascineze oamenii şi să stea la baza unor filme, piese de teatru şi cărţi. Pe de altă parte, mitul lui Dracula au făcut celebră Transilvania în lume. Astfel, de foarte multe ori, cu prilejul sărbătorii de Halloween, Castelul de la Bran şi cetatea medievală a Sighişoarei sunt incluse în topurile celor mai populare destinaţii turistice pentru iubitorii de vampiri. Totodată, mitul lui Dracula a stat la baza a numeroase filme şi seriale de televiziune.