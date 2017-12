Google, acuzată că face prea puţin împotriva pirateriei pe Internet

LINKURI BLOCATE Compania Google a fost aspru criticată de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI) pentru paşii modeşti făcuţi în combaterea pirateriei pe Internet. Reprezentanţii organizaţiei mondiale a caselor de înregistrări muzicale susţin că asigurările date de Google, acum 12 luni, cu privire la problema încălcării drepturilor de autor au rămas neonorate. Mai mult, compania ce deţine cel mai popular motor de căutare pe Internet ar profita de pe urma pirateriei, sugerează cei de la IFPI. ”Google, fiind cel mai mare motor de căutare, are o responsabilitate specială în protejarea muzicii cu drepturi de autor”, sunt de părere reprezentanţii IFPI. Reprezentanţii Google nu au comentat criticile, rezumându-se să afirme despre acestea că reprezintă ”o cascadorie de presă”.

Nu cu mult timp în urmă, cei de la Google au dat exemple concrete ale implicării în combaterea pirateriei. Astfel, s-a menţionat că au fost închise aproape 150.000 de conturi ale unor persoane care au încercat să folosească rezultatele de căutare sponsorizate, pentru a face publicitate produselor contrafăcute. De asemenea, a fost subliniat faptul că, în 75% din cazuri, link-urile cu probleme au fost eliminate de pe paginile sale, în termen de şase ore de la primirea notificării din partea titularului dreptului de autor.

MĂSURI DURE Într-un alt scandal de piraterie, poliţia spaniolă a arestat şi pus sub acuzare un bărbat care a postat ilegal pe Internet o piesă nouă aparţinând Madonnei. Incidentul s-a petrecut în luna noiembrie. Madonna nu şi-a ascuns indignarea şi a anunţat că va lua măsuri legale, după ce un demo al unei piese ce trebuia inclusă pe noul său album, intitulată ”Gimme All Your Luvin”, a apărut pe Internet. Poliţia spaniolă a fost sesizată iar investigaţia a dus la arestarea unui tânăr de 31 de ani din Zaragoza, descris de surse apropiate investigaţiei drept un mare fan al cântăreţei americane şi identificat drept J.M.R.. Managerul Madonnei, Guy Oseary, a dat publicităţii acest incident pe contul de Twitter al cântăreţei, cerând ajutorul fanilor la prinderea făptaşului.

Noul album al Madonnei, în vârstă de 53 de ani, va fi lansat în luna martie, fiind primul album de studio al cântăreţei din ultimii cinci ani. Primul extras pe single urmează să fie lansat luna viitoare. Acest nou album este deja gata, fiind primul din cele trei pe care Madonna le va lansa sub sigla casei de producţie Interscope Records. Cel mai recent album al Madonnei, ”Hard Candy” a fost lansat în 2008.