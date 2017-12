Google are primul ONG partener certificat în România

Puțin peste 50% dintre ONG-urile românești aleg să se promoveze online, iar 81,58% dintre acestea nu au aplicat niciodată pentru o finanțare destinată ONG-urilor, majoritatea motivând lipsa de resurse și lipsa de cunoaștere cu privire la modalitățile de aplicare. Totodată, majoritatea oamenilor nu au încredere și nu ajută ONG-urile deoarece ele nu reușesc să comunice eficient cu grupurile-țintă și comunitățile, se arată în studiul “Cât de prezente sunt ONG-urile printre români?”, realizat de iVOX.ro între 1 și 31 martie 2015, pe un eșantion format din 7.713 persoane. În acest context, Asociația “Europa Digitală” continuă proiectul național “WEB-ONG”, demarat în ianuarie 2015, prin care și-a propus să dezvolte capacitățile de promovare a ONG-urilor și să crească încrederea românilor în organizațiile neguvernamentale. Proiectul prevede construirea paginilor web pentru cele aproximativ 30% dintre ONG-urile care nu dețin website de prezentare, deși acest lucru este obligatoriu atunci când aplică la orice tip de finanțare. Totodată, prin aderarea la proiectul “Web-ONG”, se facilitează accesul ONG-urilor la diverse granturi internaționale, printre care și Google Ad Grants for nonprofits, care oferă organizațiilor o sponsorizare lunară de 10.000 de dolari, pe care o pot folosi pentru publicitatea online în motorul de căutare Google. În primul trimestru al anului, conceptul “Web-ONG” s-a bucurat de succes în România, iar Asociația “Europa Digitală” a devenit primul ONG partener certificat Google din țara noastră, având în echipă 5 specialiști Google certificați, coordonați de președintele Remus Lucuț, de asemenea specialist Google certificat. “Ne bucurăm foarte mult că proiectul WEB-ONG a avut succes în România, dovadă fiind faptul că am obținut certificatul de Partener Google și am reușit să integrăm sistemele TIC în activitatea ONG-urilor din România, să creștem rata de absorbție a fondurilor naționale și internaționale oferite pentru dezvoltarea organizațiilor non-profit și, mult mai important, să creștem gradul de încredere a populației în organizațiile neguvernamentale. Prin munca noastră, ne dorim să facilităm interacțiunea și comunicarea între organizațiile non-profit, comunitate, Guvern și să stimulăm cooperări între ONG-uri”, declară președintele Asociației “Europa Digitală”, Remus Lucuț. Înscrierile la proiectul dedicat ONG-urilor se pot face pe website-ul http://europadigitala.ro/web-ong/.