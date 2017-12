Google, condamnat de justiţia franceză pentru defăimare

Grupul Google şi Eric Schmidt, CEO al companiei, au fost condamnaţi de justiţia franceză, pentru defăimare, în cazul unui cetăţean al cărui nume introdus pe cunoscutul motor de căutare sugera calificativele ”violator” sau ”satanist”. Google va trebui să îi plătească persoanei respective daune morale în valoare de un euro şi are la dispoziţie şase luni pentru a lua toate măsurile pentru a pune capăt acestei ”infracţiuni”, potrivit unei decizii a tribunalului de mare instanţă din Paris. Cel care a înaintat plângerea, condamnat în 2010 la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru corupţie de minori - decizie nedefinitivă -, a dat în judecată Google după ce a constatat că aplicaţiile Google suggest şi Associated Search asociază numele său cu mai multe calificative injurioase. În decizia sa, tribunalul estimează că Google nu a dat dovadă de bunăcredinţă şi a condamant compania americană la plata a 5.000 de euro sub titlul de cheltuieli de judecată. ”Noi avem intenţia de a face apel”, a declarat un purtător de cuvânt al Google. ”Este important de precizat că Google Suggest este o agregare a celor mai populare căutări, bazată pe căutările anterioare ale internauţilor. Nu este Google cel care sugerează aceşti termeni”, a declarat purtătorul de cuvânt, explicând că, de cele mai multe ori, termenii fac legătura cu site-uri de informaţii.