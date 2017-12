Google limitează căutarea torrentelor

În lupta contra pirateriei, Google a oprit de la căutare torrentele. The Pirate Bay este prima victimă. Pentru că ne-am obişnuit să depindem de părţile de autocompletare şi sugestii la căutare implementate în Google Search, compania lui Larry Page a decis să ajusteze arbitrar respectivele asocieri de termeni. Procedeul în sine nu este aleatoriu, însă acest aspect contează mai puţin. Google face astfel un pas decisiv în lupta împotriva pirateriei, pe care încearcă să o facă evidentă fără a bloca momentan din rezultatele la căutare.

În etapa actuală, motorul de căutare Google şi-a ales ca victimă torrentul The Pirate Bay şi a decis că site-ul nu va mai exista printre sugestiile pe care le face la căutare motorul companiei. Această situaţie este similară cu un caz aflat pe rol în Germania, singura diferenţă fiind că de această dată nu un tribunal a luat decizia de a scoate torrentul The Pirate Bay din sugestii, ci însăşi echipa Google Search. Termenii The Pirate Bay se alătura unei liste generoase de cuvinte considerate rău famate în mediul online, precum Utorrent, Bittorrent, RapidShare. Dacă la prima vedere am fi tentaţi să credem că această mişcare nu influenţează considerabil numărul de accesări The Pirate Bay, ne înşelăm amarnic. Statistica dovedeşte scăderea bruscă în numărul de click-uri înregistrat de site începând cu a doua jumătate a lunii iulie.