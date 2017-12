Google nu vrea război cu Facebook

Preşedintele executiv al Google, Eric Schmidt, a declarat că este loc pe piaţă pentru mai multe reţele sociale, lăsând o portiţă pentru cooperarea cu rivali puternici precum Facebook şi Twitter. Acesta a afirmat totodată că Google va coopera în totalitate cu autorităţile americane pentru concurenţă, dar nu va permite investigaţiei lansate luna trecută să reprezinte un obstacol pentru implementarea strategiei companiei. Eric Schmidt a cedat, în luna aprilie, scaunul de director general, în favoarea co-fondatorului Google Larry Page şi se ocupă acum de afacerile companiei cu statul.

Eric Schmidt a arătat, într-o conferinţă susţinută joi seară, în SUA, că este prea devreme să aprecieze performanţele noii reţele sociale Google Plus, însă un indicator important al succesului acesteia este numărul uriaş de utilizatori care s-au înghesuit să ia parte la testarea produsului. Google Plus s-a lansat săptămâna trecută însă este închisă pentru moment publicului larg, fiind disponibilă în regim de testare numai utilizatorilor care reuşesc să obţină o invitaţie. Unul dintre cele mai populare servicii ale Google Plus este cel de video chat, în special în rândul utilizatorilor tineri. Acesta a adăugat că ar dori o mai bună integrare cu Twitter şi Facebook, făcând referire la serviciile similare oferite de Plus la concurenţă cu cei doi jucători deja consacraţi. Acordul pe căutări online dintre Google şi Twitter a expirat, iar Eric Schmidt a afirmat că cele două companii nu au reuşit să ajungă la o nouă înţelegere, în pofida negocierilor îndelungate. Totodată, Eric Schmidt a arătat că Google a încercat să convingă Facebook să permită utilizatorilor Plus să importe lista de prieteni de pe reţeaua mai veche, însă discuţiile nu au avut rezultat. Preşedintele Google a declarat însă că, în viziunea sa, utilizatorii pot avea multiple identităţi online pe mai multe reţele sociale, deşi specialiştii consideră că Facebook, cu circa 750 milioane de utilizatori în întreaga lume, este deja mult prea mare pentru a mai putea exista competiţie reală.

Google+, cea mai nouă reţea de socializare, nu scapă nici în propria ogradă de popularitatea fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg. Mai exact, creatorul site-ului cu aproape 700 de milioane de utilizatori este cel mai popular membru al reţelei Google+. Directorul executiv al reţelei Facebook şi-a făcut cont pe Google+ în urmă cu două zile şi a reuşit să adune deja aproape 30.000 de fani (followers). Mai exact, cu 10.000 mai mulţi fani decât are directorul executiv al motorului de căutare Google Larry Page, potrivit paginii de statistici Google+. În topul celor mai populare persoane, după Mark Zuckerberg şi Larry Page, se află alţi angajaţi ai Google, printre care inginerii Vic Gundotra, Matt Cutts sau Bradley Horowitz, co-fondatorul Sergey Brin, dar şi jurnalişti precum Roberg Scoble, Leo Laporte, MG Siegler ori Gina Trapani. Google a lansat reţeaua socială Google+ pe data de 28 iunie, site-ul fiind deschis, în prezent, doar ziariştilor, bloggerilor şi altor persoane din comunitatea IT.