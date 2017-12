Google şi-a modificat logoul pentru a marca solstiţiul de iarnă

Google şi-a schimbat logoul de pe prima pagină a motorului de căutare online pentru a marca solstiţiul de iarnă sau prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică a Terrei, afişând o mică animaţie în care literele numelui Google sunt transformate în copii care construiesc un om de zăpadă. Google marchează prima zi de iarnă astronomică sau solstiţiul de iarnă printr-o animaţie afişată pe pagina de start a motorului de căutare. Literele care alcătuiesc logoul Google sunt redesenate, devenind nişte copii care construiesc un om de zăpadă. Prima zi de iarnă astronomică sau solstiţiul de iarnă din emisfera nordică a Terrei are loc anual în jurul datei de 21 decembrie. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", solstiţiul de iarnă va avea loc în 2014 pe data de 22 decembrie, la ora 01.03, ora României. Solstiţiul de iarnă este şi cea mai scurtă zi din an. La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (valori calculate pentru București), potrivit astro-urseanu.ro. La aceeaşi dată, în emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, adică are loc solstiţiul de vară, momentul marcând începutul verii astronomice pentru emisfera australă a Terrei. Solstiţiile au loc datorită înclinării axei planetei faţă de planul orbitei terestre cu circa 66 de grade. Din acest motiv, în mişcarea sa aparentă, Soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cerești numit "ecliptică", a cărui înclinare față de ecuatorul ceresc este de 23 de grade.