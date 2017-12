Google va taxa o parte din conţinutul postat pe YouTube

Google a anunţat că intenţionează să lanseze un serviciu pe bază de abonament prin care să poată fi accesată o parte a conţinutului postat pe YouTube, informează ”Financial Times”. Mişcarea, despre care se ştia de câteva luni, ar putea fi anunţată oficial săptămâna aceasta şi va fi aplicată unui număr de aproximativ 50 de canale YouTube, au precizat surse din cadrul Google. Potrivit acestora, publicul va putea avea acces la conţinutul fiecărui canal pentru cel puţin 1,99 de dolari lunar. În ultimii ani, publicitatea pe YouTube sau pe canalele concurente a crescut simţitor, dar tot este la un nivel foarte scăzut în raport cu publicitatea pe TV. Potrivit estimărilor făcute de eMarketer, vânzările de publicitate online vor creşte în 2013 de la 2,93 de miliarde de dolari la 4,14 miliarde de dolari, cifra reprezentând însă numai 2,4% din cheltuielile totale pentru publicitate. În acest context, YouTube pretinde partea leului, deoarece s-a demonstrat că atrage cea mai mare pondere din aceste cheltuieli. Brian Wieser, de la Pivotal Research, estimează că veniturile din publicitate pe YouTube vor creşte de la 1,3 miliarde de dolari în 2012 la 2 miliarde de dolari anul acesta şi ar putea ajunge, în câţiva ani, la peste 15 miliarde de dolari, adică la acelaşi nivel cu CBS şi Viacom. Reprezentanţii YouTube au declarat pentru ”Financial Times” că nu au nimic de anunţat referitor la abonamente dar că intenţionează să creeze o platformă de abonamente care ar putea aduce un conţinut şi mai puternic pentru YouTube, iar utilizatorii să se bucure de filmuleţele postate şi astfel să le faciliteze furnizorilor de conţinut video venituri mai mari decât acelea obţinute în prezent.

Printre partenerii canalului YouTube se numără Howcast, World Wrestling Entertainment, The Onion şi Machinima, o reţea destinată celor care se ocupă cu jocurile video. Deocamdată nu se cunosc date sigure cu privire la cei care au semnat deja contracte pentru furnizarea noilor servicii YouTube. De asemenea, canalele de televiziune transmise prin cablu sau prin satelit sunt interesate de serviciile pe bază de abonament ale YouTube, care le-ar putea aduce venituri din emisiuni mai vechi şi din programe noi. ”În ultimii ani, YouTube a trecut de la destinaţia iniţială de platformă pentru utilizatorii şi creatorii de conţinut către cea de furnizare de materiale video profesioniste, fără a încerca însă să substituie televiziunea”, scrie ”Financial Times”. Time Warner, The Chernin Group, Bertelsmann, Discovery Communications şi Comcast au investit în companii care creează sau agreează conţinut YouTube. Dar şi companii media tradiţionale precum DreamWorks Animation - care a produs seria filmelor ”Shrek” - şi-au anunţat interesul tot mai crescut faţă de YouTube. Astfel, YouTube se va alătura altor servicii de distribuţie de conţinut video precum platformele Netflix - care are peste 30 de milioane de abonaţi -, Hulu - ambele deţinute de Walt Disney şi disponibile şi în România - dar şi News Corp şi Comcast.

YouTube România, versiunea localizată a cunoscutei platforme, a fost lansată pe 25 aprilie, urmând să afişeze cele mai vizionate şi mai populare conţinuturi video locale, fiind, de asemenea, un mediu de difuzare a conţinuturilor create de compozitori, interpreţi, televiziuni şi agenţii de publicitate. Astfel, YouTube România permite creatorilor locali de conţinuturi video să fie mai uşor de descoperit atât în România, cât şi la nivel internaţional. De asemenea, companiile locale vor avea posibilitatea de a folosi această platformă ca mediu de promovare, pentru a ajunge la publicul-ţintă. În plus, programul de parteneriat YouTube va oferi o cale pentru toţi producătorii de conţinuturi, mai mari sau mai mici, de a câştiga bani din clipurile video încărcate pe site.