Goppingen, a doua casă pentru Silviu Băiceanu

Fostul jucător al HCM-ului, Silviu Băiceanu, se află înaintea startului celui de-al doilea sezon consecutiv al celui mai puternic campionat de handbal al lumii, 1. Bundesliga. Transferat în vara anului 2006 la Frisch Auf! Goppingen, Băiceanu s-a integrat repede în mecanismul echipei, devenind jucător de bază al formaţiei. “La sosirea la Goppingen am avut un mic şoc pentru că marea majoritatea a vieţii mele am trăit-o într-un oraş mare, fie că a fost Constanţa, fie că a fost Bucureşti, în perioada în care am jucat la Steaua. Aici am venit într-un oraş calm, de vreo 30-40.000 de locuitori. M-am integrat destul de bine şi mi-am făcut noi prieteni. I-am cunoscut pe băieţii din echipă, am început să ieşim împreună în oraş şi acum pot să spun că totul este la locul lui şi sînt destul de bine integrat”, povesteşte Silviu despre impactul cu noua echipă. Diferenţa dintre Liga Naţională şi 1. Bundesliga este foarte mare, germanii investind enorm pentru a creşte nivelul primei ligi. Toate cele 18 echipe sînt puternice şi, oricînd, este loc de surpriză. “Orice rezultat este posibil la fiecare meci, chiar dacă sînt cîteva favorite în fiecare an, şi aici le-aş putea include pe Kiel, Hamburg, Flensburg, Magdeburg, Gummersbach şi chiar Kronau. Diferenţa e destul de mare faţă de handbalul românesc, din păcate. Anul acesta, în ianuarie, germanii au ieşit campioni mondiali. A fost ceva extraordinar pentru toţi locuitorii Germaniei, foarte mari iubitori de handbal. Cred că au şapte sau opt ligi, toată lumea joacă handbal, de la adulţi pînă la copii. Handbalul este ca o religie pentru ei şi cu atît este mai mare plăcerea să joci la acest nivel şi să te întîlneşti cu cei mai mari jucători din lume”, explică Băiceanu, care, în clipa de faţă, este singurul jucător român care evoluează în prima ligă germană. HCM Constanţa îşi încheie astăzi stagiul de pregătire de la Goppingen, cantonament efectuat în contul transferului lui Băiceanu. Accidentat în momentul de faţă, Silviu Băiceanu a avut mai mult timp liber şi s-a reîntîlnit cu foştii coechipieri simţindu-se mai aproape de casă alături de compatrioţii săi. De un an de cînd este în Germania, Băiceanu n-a rupt legătura cu fosta sa echipă, urmărind meciurile HCM-ului prin intermediul unei antene satelit: “Am avut posibilitatea să văd toate meciurile lor. M-am bucurat cînd au ieşit campioni şi am fost întristat la meciurile mai puţin reuşite din Liga Campionilor, dar cu asemenea adversari e foarte greu să menţii nivelul ridicat”.

HCM, înfrîngere în duelul cu Goppingen

Cu Băiceanu spectator, din cauza unei accidentări, Frisch Auf! Goppingen a susţinut vineri seară meciul de prezentare în faţa propriilor suporteri înaintea noului sezon. Formaţia germană a întîlnit campioana României, HCM Constanţa, care prin partida de aseară şi-a încheiat cantonamentul de 10 zile de la Goppingen. Victoria a revenit gazdelor, cu scorul de 27-20, la pauză 11-10. După încheierea partidei, cele două echipe au participat la un dineu.

Sîmbătă dimineaţă, la ora 6.00, delegaţia constănţeană pleacă din Germania, iar în cursul serii va sosi la Arad. După o noapte de odihnă, HCM va porni spre casă, unde va sosi în cursul nopţii de duminică.