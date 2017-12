Gorghiu declară că nu are nicio calitate în dosarul Registrului Comerțului, în afară de aceea de martor

Copreședintele PNL Alina Gorghiu spune că nu are nicio legătură cu vreo faptă imputată cuiva în dosarul Registrului Comerțului, menţionând că a dat lămuriri în calitate de martor, ca unul dintre inițiatorii unui proiect legislativ. "Informațiile apărute în presă din rechizitoriul DNA demonstrează că nu am nicio calitate în dosarul Registrului Comerțului, alta decât aceea de martor. Nu am nicio legătură cu vreo faptă imputată cuiva din acest dosar, am dat lămuriri în calitate de martor, ca unul dintre inițiatorii unui proiect legislativ", declară Alina Gorghiu, potrivit unui comunicat de presă transmis luni de PNL. Ea adaugă că este, însă, convinsă că "insinuările vor continua".