Gorghiu: Recunosc victoria PSD. Îmi depun mandatul

18:06:50 / 13 Decembrie 2016

Iaca si eu cu parerea mea!

Ia mai lasati-o, bre oamenilor, in pace! Ca e frumoasa! Are cap de papusa si cur de matusa! Ca are un cur cat toate zilele! Si niste craci urati de zici ca are elefantism. Adopta o atitudine de superioritate nejustificata si inutila. Si contraproductiva, dupa cum s-a demostrat in urma votului. Nu stiu de unde a aparut, dar ma bucur ca, in sfarsit, a disparut! Sictir, spalacita naibii! Sunt multi alti tineri competent, cu chef de facut treaba (nu doar de data din gura ca o moara stricata), care iti pot lua locul!