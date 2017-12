Gospodărie din Valu lui Traian, atacată de sălbăticiuni

Un caz fără precedent în ultimii zeci de ani în județul Constanța s-a petrecut, marți noapte, în comuna Valu lui Traian. Patru animale sălbatice, ce păreau a fi lupi, au asediat o gospodărie de la marginea localității și au sfâșiat un porc, sub privirile terifiate ale proprietarilor. Încă sub imperiul fricii, oamenii din zonă spun că nu au mai auzit până acum despre așa ceva. Autoritățile au precizat că alarma a fost dată în jurul orei 22.00, când o persoană a sunat disperată la 112 și a anunțat că a observat mai multe animale sălbatice care au atacat un porc din curtea unor vecini. „Poliţiştii, împreună cu jandarmii, s-au deplasat la faţa locului, unde au constatat că proprietarul, sprijinit de membrii familiei, a reuşit să omoare două dintre animalele sălbatice, celelalte fugind“, au declarat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. Oamenii în gospodăria cărora au intrat sălbăticiunile sunt încă în stare de șoc...

"ERAU PATRU ANIMALE MARI, CA LUPII"

„Cred că era ora 20.00 când am auzit porcii țipând. Am ieșit repede, nici nu am apucat să mă încalț, eu credeam că au venit hoții. Când am ajuns în spatele casei și m-am apropiat de coteț, am văzut în întuneric patru ochi care străluceau. Atunci mi-am dat seama că nu este de bine și mi-am chemat soțul. Erau patru animale mari, ca lupii! A venit soțul și, ajutat de vecini și rude, înarmați cu furci, bâte și topoare, au reușit să omoare doi dintre lupi. Aseară (marți seară - n.r.) a venit un bărbat de la herghelie și, după ce a văzut dihăniile, a zis că de 50 de ani nu a mai văzut astfel de animale“, a povestit Valerica Miron. Unul dintre cei doi porci din coteț a fost sfâșiat de animale, iar cel de-al doilea a supraviețuit atacului, chiar dacă a suferit răni grave la picioarele din față și la gât.

Polițiștii care au ajuns la locul evenimentului au izolat zona și au început căutările pentru a da de urma celorlalte două animale, care reușiseră să fugă. Sălbăticiunile ucise au fost ridicate de reprezentanții Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) din Constanţa și au fost predate, pentru examinare, specialiștilor Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) Constanța. „Nu sunt lupi! Eu cred că sunt câini sălbatici, cu trăsături de Husky. Au scăpat din curțile oamenilor, s-au sălbăticit, iar acum, mânați de foame, au trecut la atac. Nici șacali nu sunt! Din ce știm noi, șacali ar fi în zonă, iar lupi au fost văzuți în urmă cu mai mulți ani, dar aproape de granița cu Bulgaria“, a declarat Radu Micu, directorul AJVPS Constanţa. Pentru a ține sub control situația, autoritățile au cerut administratorului fondului de vânătoare din Valu lui Traian să patruleze prin zona în care a avut loc atacul. Specia din care fac parte cele două exemplare ucise urma să fie stabilită de specialiștii DSV Constanța. „Am primit două exemplare de carnasiere. În prezent, cadavrele sunt în proces de decongelare, urmând a se efectua autopsia și un examen virusologic pentru a se stabili dacă animalele sunt infectate cu virusul rabic“, a precizat purtătorul de cuvânt al DSV Constanța, Corina Ivanciu. Din primele verificări, miercuri după-amiază, medicii DSV Constanța au stabilit că animalele sunt câini din rasa comună, femelă și mascul, „cu unele caractere fenotipice întâlnite și la rasa Husky Siberian. Cele două exemplare nu aveau microcip sau tatuaj de identificare, iar testul cu imunofluorescență a reacționat negativ la detectarea antigenelor virusului rabiei", se arată într-un comunicat de presă.