Gospodării inundate la Medgidia

Zona de nord a municipiului Medgidia a fost luată cu asalt, ieri, de ape pluviale. Un pasaj rutier blocat pentru aproape o oră, o hală din centrul oraşului şi câteva curţi inundate reprezintă un prim bilanţ al pagubelor produse de ploile abundente de aseară. Apelurile locuitorilor din zona inundată au activat comandamentele de urgenţă de la SC RAJA SA, Primăria Medgidia şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Un comunicat al RAJA a arătat că ploi abundente s-au înregistrat şi la Cernavodă, însă fără a se înregistra pagube. ”Atât la nivelul celor două oraşe, cât şi în restul localităţilor din zonă se asigură permanenţa pentru a se putea interveni cu promptitudine. În vederea asigurării funcţionării la parametrii optimi şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi a celor de canalizare s-au constituit echipe specializate de intervenţie cu toate utilajele necesare, iar numărul personalului care asigură intervenţia s-a dublat”, se spune în comunicat. RAJA a acţionat în zonă cu 12 echipe de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare. Conform dispeceratului societăţii RAJA, aseară se înregistraseră 19 reclamaţii provenite de la abonaţii din zona de Nord a oraşului, de pe străzile Cocorilor, Răzoare, Luminii, Podgoriilor, Silozului, Rahovei şi Iezerului. Conducerea RAJA SA face apel către abonaţi să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numerele de telefon 0756.09.44.66 pentru Medgidia şi 0758.23.37.12 pentru Cernavodă. În timpul ploii, la Medgidia, locuinţele din Nordul oraşului au rămas şi fără curent electric, avaria fiind remediată ulterior.

Prezent în zona afectată de apele pluviale, primarul din Medgidia, Marian Iordache, a declarat că autoritatea locală a acţionat pentru limitarea efectelor inundaţiilor şi că urmează să se evalueze pagubele. Intervenţia promptă a autorităţilor a făcut ca un pasaj rutier de sub podul de cale ferată, în care nivelul apei pluviale a atins doi metri, să fie eliberat de ape şi redat circulaţiei la scurt timp după inundare. Primarul a subliniat că echipajele RAJA au pompat în cel mai scurt timp posibil apa din cinci curţi situate pe strada Cocorilor. Nicio casă nu a fost inundată, ci doar o magazie. Cea mai afectată gospodărie a fost a fost a familiei Boboloţ, unde apa a atins, la nivelul maxim, peste jumătate de metru. „Am venit de la serviciu şi am găsit apa de peste jumătate de metru în ogradă. Norocul meu este că am casa înaltă, iar apa nu a intrat în locuinţă”, a spus Marin Boboloţ. Una din locuinţe, construită din chirpic, ar putea avea însă de suferit în cazul în care fundaţia ei a fost afectată de ape, dar asta se va vedea mai bine astăzi, la lumina zilei. Tot pompele RAJA au ajutat şi la scoaterea apei din hala inundată în centrul oraşului.