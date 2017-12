„Gotan Project” şi-a început turneul european la Bucureşti

Apreciata trupă „Gotan Project“, cunoscută pentru noua faţă pe care a dat-o tangoului, a concertat, joi seară, la Sala Palatului din capitală, în faţa celor peste 4500 de fani români. Publicul entuziasmat a avut un mic impediment în a se bucura la superlativ de ritmurile trupei preferate, avînd în vedere că muzica celor de la „Gotan Project“ nu poate fi ascultată de pe scaun, aşa cum a impus spaţiul Sălii Palatului. Totuşi, fanii adevăraţi au fost fascinaţi de prestaţia formaţiei. „Gotan Project… i-am aşteptat mult, îi iubesc. Deşi am ascultat înnebunită Gotan Project vreme îndelungată, niciodată nu am simţit muzica lor atît de vie, plină de forţă şi sensibilitate. Gotan Project live sînt extraordinari! Muzica lor a vibrat pînă la cele mai ascunse celule ale corpului. Am simţit cum îmi curge tango-ul prin vene. Philippe Cohen Solal, Eduardo Makaroff şi Christoph H. Müller sînt muzicieni desăvîrşiţi. Este incredibil felul în care tango-ul tradiţional, muzica pianului, viorile, vocea cîntăreţei şi versurile care spun poveşti din Buenos Aires pot să intre în perfect acord cu muzica electronică sau cu hip-hop-ul“, a declarat una din admiratoarele „Gotan Project“.

Show-ul „Gotan Project“ s-a deschis în acordurile dramatice ale piesei „Queremos Paz“. Philippe Cohen Solal din Franţa, Eduardo Makaroff din Argentina şi Christoph H. Müller din Elveţia au iniţiat publicul în tainele tangoului cu influenţe electronice. Prin concertul de la Bucureşti (al doilea, primul a avut loc în 2006), trupa a dat startul turneului „Gotan Project Exclusive“, care, după capitală, mai cuprinde alte 13 oraşe europene

Concertul care a avut loc la Sala Palatului a fost prezentat în cadrul Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă“ (14 - 27 noiembrie), organizat de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian“. „Gotan Project“ va mai concerta în cadrul turneului „Gotan Project Exclusive Tour“, la Roma, Milano, Lausanne, Zagreb, Berlin, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Paris, Varşovia, Lisabona şi Atena.