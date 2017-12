Croaţia celebrează cea de-a 21-a ediţie a Campionatului Mondial de handbal masculin - a pregătit, în detaliu, fiecare aspect al unei competiţii care va rămîne în istorie. Şi în memoria noastră - România, de patru ori campioană mondială, revine în elită după 14 ani - timp în care drumul generaţiei lui Stănescu, Iacob şi Pîrîianu s-a oprit de cele mai multe ori la limita dintre mediocru şi sublim...

Naţionala condusă de Aihan Omer a ajuns, joi, la Osijek, oraşul de 100.000 locuitori care va găzdui meciurile din Grupa A. O vreme închisă, ploioasă, nu departe de ce am lăsat acasă, a primit-o. Dar şi o sală incredibilă, aterizată parcă dintr-un viitor al roboţilor şi farfuriilor zburătoare… se numeşte “Gradski Vrt” (“Grădina Oraşului”) şi are o capacitate de 3.500 de locuri - a fost construită special pentru acest eveniment, lucru care ne-a dus imediat cu gîndul la faptul că am fost atît de aproape de a organiza noi acest Campionat Mondial. Şi poate această minunăţie ne-ar fi fost nouă accesibilă. “Grădina Oraşului”, sala care va găzdui, sîmbătă seară, de la 21.30, duelul României cu Franţa, campioana olimpică, îţi ia ia ochii prin măreţie - se întinde pe 18.000 de metri pătraţi, în apropierea vechiului stadion din Osijek, are o structura metalică şi este dispusă pe patru nivele. Are două săli principale şi trei secundare - semnul distinctiv este un cilindru enorm pe una din laturi. Organizatorii au pregătit cîte o zonă de protocol pentru fiecare din cele şase naţionale care joacă la Osijek - cu specialităţi culinare şi muzică tradiţională a fiecărei naţiuni.

În frunte cu Aihan Omer şi căpitanul Sandu Iacob, România a păşit, pentru prima oară pe suprafaţa din “Grădina Oraşului” vineri seară, la antrenamentul oficial, programat la ora locală 19.00. Naţionala lui Omer a fost ultima care s-a antrenat în sala care va găzdui debutul României la Campionatul Mondial - Franţa, Slovacia, Australia şi Ungaria au avut şedinţa de pregătire dimineaţa, iar Argentina chiar înaintea echipei noastre.

Din Osijek (Croaţia), Severin CĂLINESCU