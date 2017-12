Grădinița din Dumbrăveni, reabilitată odată cu școala

Suntem atât de obișnuiți cu discordanțe și contraste în arhitectura rurală românească încât ajungem să ne mirăm când vedem că se poate ca lucrurile să aibă un aspect armonios. De multe ori vedem clădiri publice dărăpănate lângă unele proaspăt renovate. Și nu aspectul este principala problemă, ci siguranța celor care își derulează activitatea în clădirile prea vechi, mai ales dacă vorbim despre copii. Totuși, există și cazuri în care se poate ca lucrurile să se desfășoare normal. În Dumbrăveni, după reabilitarea completă a școlii, a fost renovată și grădinița. De fapt, clădirea grădiniței reprezintă o anexă a școlii, de aceea administrația a vrut reabilitarea lor în tandem. „Odată cu școala, am reabilitat și grădinița. Am vrut să le facem pe amândouă, ca să arate la fel”, ne-a spus primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă. Dacă pentru școală au fost accesate fonduri europene, iar lucrările au costat peste 300.000 de euro, reabilitarea grădiniței a fost suportată exclusiv din bugetul local. Investiția s-a ridicat la valoarea de 500.000 de lei, bani pe care administrația i-a obținut de pe urma certificatelor emise pentru construcția de parcuri eoliene. În plus, potrivit autorităților locale, o contribuție importantă a avut-o și Consiliul Județean Constanța, care a dat destui bani pentru toate lucrările.