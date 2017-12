Grădiniţă amenajată sub „lupa” Poliţiei

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au anunţat, zilele trecute, că problema grădiniţelor cu orar prelungit va fi rezolvată în scurt timp, iar deficitul de sute de locuri va fi acoperit. Inspectorul general al ISJ, Petrică Miu, a declarat că vor fi amenajate, în plus, peste 400 de locuri la nivelul municipiului Constanţa, “ceea ce ar asigura toate cererile în cadrul grădiniţelor cu orar prelungit”. “O grădiniţă va fi amenajată în clădirea fostului depozit de manuale, o alta la Şcoala nr. 5, şi ne mai gîndim…”, declara, la finele săptămînii trecute, Petrică Miu. Acţiunea, unică la nivel de ţară, a demarat fără probleme, pentru început. Ziua de ieri a fost, însă, una cu dificultăţi pentru reprezentanţii ISJ, mai mulţi părinţi aşezîndu-se în faţa porţii Şcolii nr. 5, astfel încît maşinile cu bunurile necesare funcţionării unei grădiniţe să nu pătrundă în unitate. Pentru orice eventualitate, s-a solicitat sprijinul poliţiştilor de la Secţia 1, părinţii cedînd în cele din urmă şi degajînd poarta, astfel că bunurile au putut fi aşezate în incinta şcolii. “Am fost chemaţi, nu ne întrebaţi de către cine pentru că nu ştim, să fim la faţa locului, pentru că este un scandal. Am venit imediat şi am constatat că nu este nicio problemă. Au fost mici discuţii mai aprinse, dar nimic mai mult”, a spus un poliţist sosit la faţa locului. Unii părinţi nu doreau sub nicio formă ca în Şcoala nr. 5 să funcţioneze şi o grădiniţă. “Pentru ce să-i aglomereze pe elevi, să înveţe claie peste grămadă. Nu este normal ce se întîmplă. De ce să înveţe copiii noştri în pod sau cine ştie pe unde, cînd au o şcoală atît de frumoasă”, a spus, indignat, un părinte. Un altul s-a arătat la fel de nemulţumit, declarînd că a muncit şi el pentru ca şcoala să fie frumoasă şi îngrijită, şi că nu este normal ca acum, copiii să fie mutaţi în alte clase, să stea înghesuiţi. “Este o lipsă de informare pentru că nu se pune problema ca şcolarii să fie înghesuiţi sau ca şcoala să fie desfiinţată, aşa cum spuneau unii părinţi. Sînt clase cu cîte 12, 14 sau chiar 16 elevi, după cum s-a putut vedea şi în cataloage. Aşa cum era firesc, acestea vor fi unite, astfel că o clasă va avea în jur de 25 - 30 de elevi, potrivit normelor”, a explicat inspectorul general al ISJ, Petrică Miu, prezent la acţiunea de mutare a Grădiniţei nr. 1 în incita şcolii nr. 5. El a adăugat că toţi copiii din cartierul unde funcţionează şcoala, vor putea să meargă la grădiniţa din incinta unităţii. La rîndul său, inspectorul şcolar, Irina Nicolae, a explicat că şcoala are o capacitate de 16 săli de clasă şi laboratoare şi un număr de circa 200 de copii. “Decizia luată de către ISJ este una firească. Cred că azi (ieri - n.r.) s-a exagerat. Este clar că este vorba despre o lipsă de informare, mai ales că unii dintre părinţi ştiau că şcoala se va desfiinţa. Este singura şcoală unde am întîmpinat o asemenea problemă”, a mai spus Irina Nicolae. Inspectorul general a mai precizat că a fost luat în calcul şi aspectul financiar, Primăria fiind nevoită să plătească taxe destul de mari pe plata chiriilor pe spaţiile unde funcţionau unele grădiniţe. “Sînt unele grădiniţe care au funcţionat în clădiri revendicate, astfel că Primăria era nevoită să plătească chirii destul de mari pe spaţii”, a mai spus Petrică Miu.

Nu s-au găsit soluţii pentru zona CET

Inspectorul general s-a arătat nemulţumit că încă nu a găsit soluţii pentru copiii care locuiesc în zona CET. “Trebuie să vedem ce vom face pentru că şi aici sînt probleme, fiind un deficit mare de locuri la grădiniţe”, explică Miu. El a subliniat că în cadrul Şcolii nr. 21 apar patru grupe de preşcolari, la Depozitul de manuale alte patru grupe, la Şcoala nr. 36 alte patru, iar la şcoala nr. 5 şapte grupe, şi exemplele pot continua. Inspectorul a reamintit că vor fi vizate în special unităţile de învăţămînt care nu au un număr mare de elevi, cheltuielile fiind astfel nejustificate.