Grădiniţă de 200.000 de euro

Primăria Poarta Albă a inaugurat, ieri, noua grădiniţă construită cu fonduri europene de care vor beneficia 125 de copii din comună. “Am urgentat lucrările pentru ca noua grădiniţă să fie funcţională începând cu acest an şcolar. Au fost ceva probleme de finanţare, având în vedere că decontarea cheltuielilor s-a făcut destul de greu. Avem şi acum ceva restanţe către constructor, căruia trebuie să îi mulţumesc că a fost înţelegător în ceea ce priveşte plăţile. Mai avem ceva datorii către constructor pe care le vom achita, sper eu, până la sfârşitul anului”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că noua grădiniţă a fost costruită în regim P+1 pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi. „Grădiniţa are patru săli de clasă, câte două pe fiecare nivel, două grupuri sanitare, o sală pentru calculatoare, cancelarie şi vestiare. Valoarea investiţiei este de aproximativ 200.000 de euro”, a spus Delicoti. Potrivit acestuia, grădiniţa a fost făcută în sistem structură metalică, cu pereţi foarte bine izolaţi, care vor proteja copiii de frig. În ceea ce priveşte copiii care vor folosi noua grădiniţă, primarul a afirmat că au fost aprobate toate cererile depuse la primărie. „Cei 125 de copii au fost împărţiţi în 5 grupe. Patru grupe vor învăţa dimineaţa şi o grupă după amiază. Sperăm ca în toamna anului următor când va fi gata şi grădiniţa cu program prelungit să se înveţe într-un singur schimb. În curtea grădiniţei am pregătit şi un loc de joacă care va fi montat în aceste zile, până la începerea şcolii”, a spus Delicoti.