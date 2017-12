Grădiniţă închisă după ce a izbucnit un focar de hepatită

O grădiniţă din judeţul Vaslui a fost închisă după ce mai mulţi copii s-au îmbolnăvit de hepatită, 15 copii fiind internaţi în spital, în timp ce focare au fost confirmate şi în alte două unităţi şcolare. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, 15 elevi au fost diagnosticaţi cu hepatită virală, fiind internaţi în spital. “Focarul de hepatită virală a fost confirmat la şcoala din Bogdăneşti, dar şi la grădiniţa şi şcoala din Orgoieşti. De altfel, grădiniţa a fost închisă, iar unitatea şcolară nu are autorizaţie sanitară de funcţionare. În zonă au fost trimise doze de vaccin, în prezent este efectuată o campanie de vaccinare a preşcolarilor, a elevilor din clasa zero, clasa I şi clasa a VIII-a”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu. În şcoala din Bogdăneşti au fost începute imediat lucrările de igienizare şi dezinfecţie. “Focarul a izbucnit după începerea anului şcolar, când câţiva elevi s-au simţit rău. Apoi, rând pe rând, mai mulţi elevi s-au îmbolnăvit. Au fost demarate totodată lucrări de dezinfecţie şi igienizare în sălile de clasă. Spunem noi că situaţia în acest moment este sub control, am început şi o campanie de conştientizare a părinţilor, pentru a-i învăţa pe copii şi a-i determina să-şi spele mâinile înainte de a mânca, pentru că, trebuie să recunoaştem, în mediul rural se cam neglijează acest aspect”, a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, Gabriela Plăcintă. În judeţul Vaslui, aproximativ 300 de unităţi şcolare nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, pentru că nu îndeplinesc condiţiile igienico-sanitare conform legislaţiei în vigoare. Grupurile sanitare insalubre şi lipsa apei curente sunt principalele motive pentru care şcolile nu primesc autorizaţie.