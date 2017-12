Grădiniţă la standarde europene pentru copiii din Lazu

FINALIZATĂ CU UN AN MAI DEVREME După ce, ani la rând, multe generaţii de copii s-au chinuit în încăperi improvizate ale sălii de sport din localitate, acum, în Lazu există o grădiniţă construită şi dotată la standarde europene. Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, împreună cu senatorul PSD Alexandru Mazăre şi cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir şi Cristian Darie, au tăiat ieri panglica inaugurală a grădiniţei cu program normal „Riţă - Gărgăriţă“, prima unitate de învăţământ pentru preşcolari din Lazu. La eveniment au participat şi părinţii şi prichindeii din Lazu. După slujba de sfinţire a clădirii, toţi invitaţii au vizitat grădiniţa. „Lucrarea a fost realizată cu bani de la bugetul local şi, conform proiectului, trebuia să fie gata pe 18 iulie 2013. Construcţia a fost demarată în urmă cu un an şi am reuşit să o finalizăm cu un an mai devreme, ceea ce reprezintă un succes“, a declarat Cîrjaliu.

MOBILATĂ CU SPRIJINUL CJC Grădiniţa a costat 1,2 milioane de lei, are trei săli de clasă şi spaţiile adiacente şi, după cum spune primarul, până în toamnă va fi dotată şi cu centrală termică, pentru a le asigura celor mici toate condiţiile necesare. Cîrjaliu a explicat că dotările grădiniţei au fost asigurate cu bani de la CJC, care a alocat în urmă cu trei săptămâni sumele necesare achiziţionării mobilierului. „Ştim cu toţii ce greutăţi au fost întâmpinate în acest domeniu şi ne bucurăm că avem ocazia să inaugurăm astfel de obiective. Au început şi lucrările de amenajare a canalizării şi sperăm ca, în maximum doi ani, să ducem la bun sfârşit şi canalizarea şi asfaltarea drumurilor din localitate“, a declarat, la rândul său, Cristinel Dragomir. Senatorul Alexandru Mazăre l-a felicitat pe primar pentru realizare şi a declarat că nimic nu e mai important decât investiţiile în copii şi că speră să aibă ocazia să participe la cât mai multe astfel de evenimente.