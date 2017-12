Grădiniţă modernă

O investiţie importantă pentru comunitatea locală din comuna Tuzla va fi inaugurată zilele acestea. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), în urmă cu un an au fost demarate lucrările de construire a unei grădiniţe prin programul CJC de construcţie şi reabilitare a unităţilor de învăţământ. Investiţia presupune construirea unei clădiri care va găzdui 100 de preşcolari în patru săli de clasă, cu spaţiile aferente: băi, cancelarie, spaţii pentru materiale didactice, dar şi spaţii de izolare pentru copiii bolnavi. Primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, a declarat că cei mici vor avea la dispoziţie în curtea interioară un mic parc, care va fi dotat cu spaţii de joacă pentru copii, băncuţe şi chiar un foişor pentru ca, în perioadele în care vremea permite, să poată fi desfăşurate ore în aer liber. Toată construcţia modernă vine în contradicţie cu vechea grădiniţă inaugurată cu bani guvernamentali în urmă cu şase ani şi care prezintă deja mari probleme. „De la an la an trebuie să reabilităm clădirea aceea pentru că fundaţia a fost realizată într-o zonă în care pânza freatică este la un nivel foarte ridicat. Tot mai des găsim igrasie şi chiar dacă reparăm stricăciunile e inutil, pentru că întreaga clădire a fost gândită prost“, a mai spus primarul. (I.H.)