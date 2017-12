Grădiniţă modernă aşteaptă să fie inaugurată de copii

180 DE LOCURI Din 12 septembrie, copiii de grădiniţă din Agigea vor învăţa într-o clădire nouă, modernă şi extrem de spaţioasă. Cu grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă, pereţi pictaţi frumos de educatoare, încăperi spaţioase organizate deja pe grupe de lucru, grădiniţa va fi pentru încă un an şcolar o a doua casă pentru cei 165 de princhindei din Agigea care au fost înscrişi deja pe listele unităţii de învăţământ. Directoarea grădiniţei „Riţă Gărgăriţă”, Georgeta Gheţu, spune chiar că se aşteaptă ca până la începerea anului scolar, adică până săptămâna viitoare, să ajungă să aibă 180 de copii înscrişi. „Acum avem şase săli de clasă, iar în fiecare sală funcţionează câte o grupă. Încercăm chiar ca până săptămâna viitoare să primim acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru a forma încă o grupă. Avem spaţiul necesar, avem dotările însă trebuie să mai angajăm o educatoare care să se ocupe de o nouă grupă. Ne bucurăm enorm însă că avem o grădiniţă modernă, că fiecare grupă are baia proprie, astfel încât copiii nu vor mai sta la rând la baie în pauze şi nici nu vor mai exista dispute între cei mici care se întâlneau pe sală“, ne-a povestit Georgeta Gheţu, bucuroasă în sfârşit va lucra într-o clădire modernă după mulţi ani în care s-a chinuit alături de educatoare şi copii într-o clădire ce lăsa de dorit.

CONDIŢII EUROPENE Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, spune chiar că ridicarea acestei clădiri este o premieră pentru Agigea. „Pentru prima dată copiii din Agigea vor învăţa într-o clădire care a fost construită la standarde europene, pe care o vom inaugura pe 12 septembrie, la deschiderea anului şcolar. Până acum copiii învăţau în două schimburi într-o clădire care nu întrunea condiţiile prevăzute de lege. Am trecut la şase săli de clasă frumos amenajate de la trei săli. Există şi o sală de spectacole şi absolut tot ce le trebuie pentru a se simţi cât mai bine“, a explicat Cîrjaliu. Pentru ca grădiniţa să fie gata în timp util pentru noul an şcolar administraţia locală nu a mai aşteptat bani de la Guvern şi a alocat din bugetul local 1,4 milioane de lei, pentru construcţia clădirii. Şi tot pentru că nu au fost implicate autorităţile centrale unitatea a putut fi dată în folosinţă la numai un an după începerea lucrărilor.