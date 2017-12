Grădiniţă nouă, aproape finalizată

LUCRĂRI Primarul comunei Ostrov, Niculae Dragomir, a declarat că, în două săptămâni, administraţia locală va inaugura o grădiniţă nouă, care este construită în faţa sediului Primăriei. „Până nu demult, grădiniţa funcţiona în una din sălile Căminului Cultural. Şi, atunci, s-a simţit nevoia de a construi o nouă grădiniţă, pentru că numărul preşcolarilor este în creştere. Este vorba de o grădiniţă cu şase săli de clasă, în care pot învăţa aprox. 130 de copii. În schimb, în locul grădiniţei, va fi amenajat Muzeul sătesc, deoarece Ostrovul are o istorie bogată”, a spus Niculae Dragomir, care a adăugat că cele două proiecte fac parte dintr-un proiect integrat. Dragomir a afirmat că proiectul integrat mai cuprinde, printre multe altele, şi asfaltarea a 10 străzi din localitatea Ostrov, care au legătură cu DN3. „Asfaltarea celor 10 străzi se va face după ce se vor finaliza lucrările de introducere a reţelei de canalizare”, a mai spus Dragomir. În fine, potrivit primarului, pentru acest proiect integrat, Primăria a primit în total de la UE 2,5 milioane de euro, la care se adaugă cofinanţarea administraţiei locale, care se ridică la aprox. 2,6 milioane de lei. „Sunt proiecte extrem de importante, pe care comunitatea noastră le aşteaptă de mult timp. Important este că am găsit un sprijin financiar şi din partea Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a ajutat pentru asigurarea cofinanţării”, a declarat primarul Dragomir.

FINANŢARE DIFICILĂ Primarul a spus că proiectul integrat a fost acceptat abia anul trecut de către Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.2.2., deşi, iniţial, acesta fusese declarat neeligibil. “Iniţial, am întrunit 55 de puncte şi ne trebuia în jur de 80. Ni s-a spus că trebuia să înglobăm şi alte proiecte, fie culturale, fie sociale. Am crezut că, pentru guvernanţi, reţeaua de canalizare şi asfaltarea drumurilor sunt mult mai puţin importante decât cumpărarea unor costume populare pentru Casa de cultură. Nu înţelegeam de ce nu au fost declarate eligibile proiectele noastre. Am insistat cu acest proiect integrat şi, în sfârşit, a fost declarat eligibil şi finanţabil”, a spus primarul.