Grădiniţă nouă în Mihail Kogălniceanu

75 de preşcolari din comuna Mihail Kogălniceanu au început noul an şcolar într-o casă nouă. Primarul Iosif Valer Mureşan, împreună cu directorul Grădiniţei „Domino“, Doina Neacşu, au tăiat panglica inaugurală a noii instituţii de învăţămînt. „Această grădiniţă era foarte necesară pentru că cele trei grupe îşi desfăşurau activitatea în incinta liceului, ceea ce nu este normal şi, mai ales, nu era în conformitate cu legea“, a declarat edilul şef al comunei. El a mai spus că investiţia în construirea noii grădiniţe aparţine Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fiind derulată prin Inspectoratul Şcolar Judeţean. Lucrările au început în decembrie 2007 şi au fost finalizate în urmă cu două zile. Potrivit spuselor lui Mureşan, Primăria a suportat cheltuielile cu împrejmuirea unităţii de învăţămînt, cu utilităţile şi mobilierul. “Toată investiţia s-a ridicat undeva la 1,1 milioane lei“, a mai spus primarul. La rîndul ei, Doina Neacşu a declarat că pentru copii era foarte greu să străbată kilometri la rînd, în orice condiţii meteo, pentru a ajunge la grădiniţă. „Această grădiniţă funcţiona acum 27 de ani, cînd am ajuns eu în localitate ca educatoare. Am venit în acest cartier, într-o grădiniţă veche, care, cu timpul, nu a mai corespuns normelor şi a fost mutată într-un spaţiu în incinta liceului. Copiii erau nevoiţi să vină mai bine de doi km pe jos, pe ploaie, pe ninsoare. Mulţumită părintelui Alecu, preotul bisericii catolice care a donat terenul, şi proiectelor obţinute de Primărie, am reuşit construirea acestei unităţi de învăţămînt, care va deservi 75 de copii“, a declarat Doina Neacşu. După inaugurarea grădiniţei, primarul a mers şi la Şcoala Generală nr 2, unde, alături de soldaţii americani de la baza militară de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, a inaugurat gardul unităţii de învăţămînt, lucrare realizată în totalitate de soldaţii americani. „A fost o muncă de aproximativ şase luni, în care am dărîmat vechiul gard şi am construit unul nou. Construcţia a fost realizată cu beton şi fier forjat. Efortul a fost de ambele părţi. La aceste lucrări au participat atît soldaţii americani, cît şi cei români“, a declarat comandantul forţei operaţionale întrunite - est la aerodromul Mihail Kogălniceanu, col. ing. Gary Russ.