Grădiniţă nouă la Grădina

INVESTIŢIE Veşti bune pentru preşcolarii din Grădina. Începând de ieri, au un loc european de studiu. Este vorba despre o grădiniţă, care a fost inaugurată în localitate. Primarul Gabriela Iacobici spune că, până în prezent, grădiniţa a funcţionat în incinta şcolii generale. „Cei 50 de preşcolari învăţau în două încăperi amenajate în şcoală, însă aveau nevoie de mai mult spaţiu pentru toate activităţile organizate de educatori. De aceea, am construit o clădire în care învaţă doar copiii de grădiniţă, iar şcoala se va putea folosi de cele două încăperi lăsate libere de grădiniţă”, a declarat primarul. Ea a adăugat că, la fel ca în cazul altor investiţii din comună, banii pentru ridicarea grădiniţei au fost obţinuţi din sponsorizări. „Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 200.000 de euro, banii provenind de la firma CEZ, care amenajează un parc eolian în apropiere. Noua grădiniţă are două săli de clasă, sală de joacă, cabinet medical, cancelarie, toalete şi duşuri. În plus, în apropierea grădiniţei au fost amenajate un miniteren de sport şi un loc de joacă”, a spus Gabriela Iacobici.

AJUTOR Inaugurarea grădiniţei a avut loc aseară, în prezenţa autorităţilor locale, a reprezentanţilor investitorului şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Darie. „Mă bucur să văd că, în urma unei colaborări dintre o instituţie publică, respectiv Primăria Grădina, şi un investitor, s-a născut o astfel de realizare. Este la fel de îmbucurător că mai sunt şi investitori care se gândesc la viitorul copiilor, şi nu numai. S-ar putea ca o parte dintre copiii care vor învăţa în această grădiniţă să lucreze, în viitor, pentru societatea care a ridicat grădiniţa. Sunt ferm convins că această investiţie este rodul eforturilor susţinute ale primarului din Grădina de a obţine sprijinul financiar al firmei CEZ”, a spus Cristian Darie. La rândul său, primarul Gabriela Iacobici a spus că grădiniţa este a cincea investiţie pe care CEZ o derulează pe teritoriul comunei în parteneriat cu primăria. Printre acestea se numără plantarea unei perdele forestiere şi amenajarea unei baze sportive. La rândul său, directorul de producţie al CEZ, Daniel Răduţ, a spus că, prin unitatea de învăţământ inaugurată pentru preşcolarii din Grădina, compania sa îşi confirmă statutul de partener solid pentru comunităţile locale pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.