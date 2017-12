Grădiniţă nou-născută în comună centenară

În istoria de 133 de ani pe care o are comuna Topraisar, nu a existat un imobil special destinat pentru grădiniţă, chiar dacă numărul copiilor din comună este şi a fost întotdeauna mare. Prima atestare documentară a localităţii constă într-o prezentare întocmită în anul 1916 de către prefectul de atunci, Nicolae Negulescu, în care se arată că „Primăria este instalată în local propriu, construit în 1908 prin cotizaţiile locuitorilor”. De atunci şi până în prezent, foarte multe din realizările din comună sunt datorate locuitorilor, care prin cotizaţiile lor, mai nou prin taxe şi impozite, au contribuit la dezvoltarea socio-economică a comunei. Numai că după Revoluţia din 1989 puterea financiară a românului a fost distrusă sistematic, astfel că şi contribuţiile acestuia la bugetele locale sau naţionale au scăzut. La Topraisar, locuitorii din comună sunt plătitori de taxe şi impozite, însă banii nu sunt suficienţi pentru toate proiectele.

În 2008, primarul comunei, Stelian Gheorghe, aflat astăzi la al patrulea mandat, a început construcţia primei grădiniţe din comună. Sunt aproape cinci ani de la demararea lucrărilor şi copiii continuă să înveţe în cele două săli de clasă alocate special în incinta şcolii din Topraisar. „Avem 160 de copii care se înghesuie în cele două săli de clasă şi învaţă în schimburi. Este o situaţie tristă, pe care din nefericire trebuie să o acceptăm”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. La momentul demarării lucrărilor, Guvernul PDL ar fi putut sprijini comuna cu fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor. Dar, pentru că primarul nu a dorit să se convertească la „portocaliu”, a fost tratat cu indiferenţă. După ce a alocat bani suficienţi doar pentru demararea lucrărilor, Guvernul PDL a considerat că politica şi răzbunarea sunt mult mai importante decât nevoile unei comunităţi şi a sistat finanţările promise. „În aceste condiţii, am început să alocăm fonduri din bugetul local, care nu este atât de generos. Am primit în câteva rânduri şi ajutor de la Consiliul Judeţean Constanţa şi în aproape cinci ani am reuşit să aducem construcţia grădiniţei aproape de final. Ne-ar mai trebui bani pentru a putea finaliza lucrările, pe care sperăm să-i obţinem de la noul Guvern. Pot spune că acum finalizarea grădiniţei este prima în ordinea priorităţilor, pentru că îmi doresc ca la debutul anului şcolar 2013-2014, sau mai devreme, copiii să se mute în „casă” nouă”, a spus primarul. Este una din sutele de situaţii la nivel naţional în care pedeliştii au pus interesele şi răzbunările politice înaintea nevoilor comunităţilor locale.