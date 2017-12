Grădiniţa Prichindel, reabilitată cu fonduri de la CJC

Primăria oraşului Hârşova a demarat lucrările de reabilitare a grădiniţei cu orar normal „Prichindel”. „Lucrările sunt făcute cu sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Nu pot decât să mulţumesc conducerii CJC care ne-a sprijinit atunci când am avut nevoie de ajutor financiar. Trebuie să menţionez că tot cu ajutorul CJC am reuşit şi reabilitarea Căminului Cultural din satul Vadu Oii, ce aparţine de Hârşova. Sunt lucrări pe care din fondurile de la bugetul local nu am fi putut să le facem”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.