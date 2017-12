Grădiniţa stă să cadă, copiii învaţă în spaţii improvizate

Grădiniţa este locul despre care orice om se gândeşte că ar trebui să fie un spaţiu primitor şi curat, în care copilul participă la programe educaţionale, într-un loc în care pe pereţi se găsesc desenate personaje din poveşti. De cele mai multe ori, în satele şi comunele din Dobrogea, „lumea copiilor” arată cu totul altfel. Imaginea seamănă mai degrabă cu cea a unui sanatoriu părăsit. Mai exact, preşcolarii sunt nevoiţi să meargă în clădiri vechi, cu pereţi igrasioşi, cu tâmplărie veche şi geamuri crăpate, pentru a beneficia de programele educaţionale. De aceea, unele primării au renunţat la desfăşurarea activităţilor educative în aceste clădiri, întrucât prezintă mari riscuri asupra sănătăţii copiilor. În aceeaşi situaţie se regăsesc şi aproximativ 50 de copii din comuna Cerchezu.

ÎN A?TEPTAREA BANILOR Primarul comunei, Ion Constantinescu, a declarat că preşcolarii participă la programele educative în nişte spaţii improvizate, deoarece clădirea grădiniţei se află într-o stare avansată de degradare. „Grădiniţa a fost construită în anii ’60 şi nu a mai beneficiat de renovări. Acoperişul s-a degradat în timp şi au apărut infiltraţii, care au format mari crăpături în pereţi. Clădirea prezintă pericol de prăbuşire şi, din pricina acestui fapt, am fost nevoiţi să improvizăm nişte spaţii pentru activităţile educaţionale”, a declarat edilul. Încă din anul 2011, Primăria a solicitat fonduri de la Banca Mondială, în valoare de 250.000 de lei, pentru a dărâma actuala grădiniţă şi a construi o clădire nouă pe acelaşi amplasament. „Cu aceşti bani aş fi ridicat o grădiniţă nouă, cu o altă compartimentare, şi aş fi dotat-o cu mobilier nou, cu tâmplărie de calitate”, a afirmat edilul. Deşi, în urmă cu doi ani şi jumătate, dosarul privind construirea noii grădiniţe a fost aprobat, în momentul de faţă, Primăria încă aşteaptă fondurile necesare. „Aşteptăm banii, la fel ca şi alte primării care se confruntă cu aceeaşi problemă. După ce vom primi banii, vom putea începe demersurile pentru construcţia grădiniţei”, susţine Constantinescu. Edilul spune că are nevoie de acest sprijin deoarece nu-şi poate permite construirea clădirii din bugetul local. Primarul a declarat că bugetul anual consolidat este de 400.000 de lei, din care 200.000 reprezintă banii prin care Primăria trebuie să plătească salariile. Mai exact, lucrările la noua grădiniţă depăşesc cu 50.000 de lei bugetul pe un an, rămas în urma plăţilor către salariaţi. „Nu ne rămâne decât să aşteptăm să primim banii de la Banca Mondială”, a conchis edilul. Până atunci, copiii din Cerchezu vor fi nevoiţi să meargă în continuare în spaţiile improvizate.