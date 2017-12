Grădiniţe, asfaltări, canalizare şi cămin - stand-by „tehnic”

Primăria Deleni trebuie să implementeze, până la finele anului, proiectul integrat câştigat anul trecut pe Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectul vizează construirea a două grădiniţe, una în Pietreni şi alta în Deleni, reabilitarea Căminul Cultural din Deleni, asfaltarea străzilor şi montarea unei reţele de canalizare în satul Pietreni. Primarul comunei, Marian Dan, este optimist că va putea să pună în aplicare toate investiţiile. El aminteşte că, din cauza birocraţiei şi a contestaţiilor, a fost nevoit să organizeze de mai multe ori licitaţia pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de lucrările la proiectul integrat. „Am fost nevoiţi să refacem de mai multe ori procedura pentru organizarea licitaţiei, însă de data asta sper să fie cu noroc şi să ne încadrăm în termene. Acum suntem în stadiul în care am primit actul adiţional pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor şi vom relua licitaţia, urmând să demarăm lucrările”, a declarat primarul din Deleni. Autoritatea locală din Deleni are ghinionul de a face parte dintre administraţiile locale care se confruntă cu licitaţii contestate pe bandă rulantă. Din această cauză, implementarea proiectului derulat prin Măsura 3.2.2. a PNDR s-a întârziat cu mai bine de un an. „Am avut noroc că am obţinut amânarea implementării proiectului PNDR pentru că, în ţară, au fost cazuri când primăriile au pierdut finanţările din cauză că nu s-au încadrat în termenele stabilite”, a declarat edilul.