Gradul de absorbţie a fondurilor europene este de aproximativ 65%

Gradul de absorbţie a fondurilor europene în exerciţiul financiar 2014-2020 înregistrat de România în momentul de faţă este de 64,7%, a declarat, vineri, la Tulcea, într-o conferinţă de presă, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloş.



El şi-a exprimat regretul că finanţările nerambursabile nu au avut ca rezultat până acum o infrastructură rutieră şi de utilităţi dezvoltate la nivel naţional şi că România se confruntă cu riscul de a pierde peste 9 miliarde de euro.

"Acum avem 64,7%, dar în ultimele actualizări s-ar putea să fie un pic mai crescut gradul de absorbţie. Avem 9,2 miliarde de euro în risc de decomitere, faţă de 12 miliarde de euro la preluarea mandatului. Am făcut paşi în vederea reducerii acestui risc. Am adoptat în cursul acestui an un set de măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală pierdere masivă de bani pe care o anticipam pentru sfârşitul anului 2023", a declarat Marcel Boloş.