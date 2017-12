Gradul de acoperire prin RCA a parcului auto naţional se menţine la 85%

Gradul de acoperire prin asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) a parcului auto naţional se menţine la 85%, numărul poliţelor ridicîndu-se la 3,817 milioane la finele lunii mai, în creştere cu 3,5% faţă de perioada similară din 2008, a declarat vicepreşedintele CSA, Constantin Buzoianu. „Chiar şi în condiţiile actualei crize, primele subscrise pentru poliţele RCA s-au menţinut pe un trend ascendent. Astfel, în primul semestru al acestui an, asigurările RCA au înregistrat o creştere cu 17,5 % în ceea ce priveşte primele subscrise, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte asigurările auto facultative CASCO, acestea au înregistrat în primul semestru al anului 2009 un avans de 1,03% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a afirmat reprezentantul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) la un seminar de specialitate. Buzoianu a afirmat că gradul de transmitere al poliţelor RCA către baza de date CEDAM a crescut de asemenea, la acest moment datele fiind transmise într-un procent de 97%. În primele cinci luni ale acestui an, numărul de dosare RCA avizate a crescut cu 7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008. El a spus că, începînd cu 1 ianuarie 2009, a fost introdusă pentru asiguraţii CASCO posibilitatea avizării daunelor produse numai propriului vehicul direct către asigurător. “În primele şase luni ale acestui an, 67% dintre dosarele CASCO au fost soluţionate prin această procedură. De asemenea, de la 1 iulie 2009, a fost introdusă procedura constatării amiabile. Pînă la aceasta dată, 51% dintre dosarele de daună au fost avizate în baza unui formular constatare amiabilă de accident. Ambele proceduri reprezintă modalităţi de simplificare a procedurii de soluţionare a daunelor, implicînd economii de timp şi costuri pentru persoanele implicate în astfel de evenimente”, a spus vicepreşedintele CSA. El a amintit că, de la 1 ianuarie 2010, emiterea poliţelor RCA se va realiza doar în sistem informatizat, ceea ce presupune că societăţile autorizate să practice RCA să ia din timp măsurile ce se impun. “Prin aplicarea acestei măsuri, calitatea datelor înregistrate în baza de date CEDAM va fi mult îmbunătăţită, şi va permite utilizarea acesteia în aplicarea sistemului bonus-malus în tariful practicat de către asigurători pentru poliţele RCA”, a spus Buzoianu.