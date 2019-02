Grammy 2019: Kacey Musgraves şi Childish Gambino, marii câștigători

Cântăreaţa country Kacey Musgraves şi rapperul Childish Gambino au câştigat fiecare patru trofee şi au fost marii învingători la de-a 61-a gală de decernare a premiilor Grammy, organizată duminică seară la Los Angeles, unde cântăreţele Lady Gaga şi Brandi Carlile au fost recompensate cu câte trei trofee, informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter.



Gala a început cu un moment insolit, marcat de prezenţa pe scenă a unei foste prime doamne a Statelor Unite, Michelle Obama. Soţia fostului preşedinte american Barack Obama, însoţită de Alicia Keys, Jennifer Lopez, Lady Gaga şi Jada Pinkett Smith, a susţinut un discurs emoţionant, în care a vorbit despre meritele pe care muzica le are în promovarea diversităţii.



Kasey Musgrave a obţinut principalul premiu la această ceremonie, impunându-se la categoria "albumul anului" cu materialul discografic "Golden Hour". Artista americană a triumfat la alte trei categorii: "cel mai bun album country", "cel mai bun cântec country" ("Space Cowboy") şi "cea mai bună interpretare solo country" ("Butterflies").



Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a câştigat tot patru premii, inclusiv pentru "cântecul anului" şi "înregistrarea anului" - două dintre cele patru categorii majore -, cu piesa "This Is America".



Dua Lipa a fost desemnată cel mai bun artist debutant, Cardi B a triumfat la categoria "cel mai bun album rap" cu materialul discografic "Invasion of Privacy", iar Drake a obţinut premiul Grammy pentru cel mai bun cântec rap cu single-ul "God's Plan".



Lady Gaga a câştigat trei premii la gala de duminică seară, impunându-se la categoriile "cea mai bună interpretare pop solo" cu single-ul "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?"), "cel mai bun cântec compus pentru media vizuale" cu piesa "Shallow" şi "cea mai bună interpretare pop în duet/grup" pentru acelaşi cântec, interpretat alături de Bradley Cooper şi extras de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born".



Cântăreaţa Brandi Carlile a câştigat tot trei premii: cea mai bună interpretare roots american ("The Joke"), "cel mai bun cântec roots american" ("The Joke") şi "cel mai bun album americana" ("By The Way, I Forgive You").



În prima parte a galei, Ariana Grande a câştigat primul ei premiu Grammy din carieră, după ce s-a impus la categoria "cel mai bun album pop vocal" cu materialul discografic "Sweetener".



Greta Van Fleet s-a impus la categoria "cel mai bun album rock" cu discul "From The Fires", iar Chris Cornell a fost recompensat postum cu premiul pentru "cea mai bună interpretare rock" ("When Bad Does Good").

