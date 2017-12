Grand Central din New York a împlinit 100 de ani

Faimoasa gară Grand Central din New York s-a deschis pe 2 februarie 1913. Este unul din cele mai vizitate locuri din lume, cu peste 20 de milioane de persoane pe an. Gara new-yorkeză, numită de obicei Grand Central Station, de la numele vechii gări, este situată în cartierul Midtown Manhattan şi este şi astăzi gara cu cele mai multe peroane din lume: 44 la 67 de linii, pe două niveluri. Cu restaurante, baruri, magazine şi muzee, gara este aproape un oraş de sine stătător. Construită în stil beaux-arts, are punctul de plecare în anul 1871, când a fost ridicat Grand Central Depot, sediul a trei companii feroviare. Construcţia a durat circa zece ani şi a costat în jur de două miliarde de dolari.

De la deschidere, gara a servit ca decor pentru numeroase scene de film, printre care ”North by Northwest”, de Alfred Hitchcock, în 1959, ”Midnight Run”, în regia lui Martin Brest, o comedie cu Robert De Niro şi Charles Grodin, în 1988, ”Armageddon”, în regia lui Michael Bay, în 1998, ”The Fisher King / Regele pescar”, în regia lui Terry Gilliam, din 1991, în filmul de animaţie ”Madagascar”, în 2005 sau în primul episod din serialul ”Gossip Girl”, în 2007.