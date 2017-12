Englezii găsesc mereu subiecte de poveşti. Au şi de unde. Istoria lor lungă şi tumultoasă îi ţine deasupra tuturor. La ceaiul de \"five o\'clock\" deapănă din paginile de legendă, care au ca plecare timpuri imemoriale. Am fost zilele trecute la Aintree, un sătuc foarte apropiat de Liverpool. Alături de cei patru magnifici de la Beatles sau de celebra echipă de fotbal de pe Anfield Road, Liverpool înseamnă şi Aintree. Din 1839, aici se dispută o cursă de cai fabuloasă. Numită \"Grand National\", întrecerea, de fiecare dată dramatică, adună la start 40 de concurenţi. Într-o luptă plină de suspans, într-un real spirit de aventură se aleargă 7 kilometri. Se sar 30 de obstacole, inuman de înalte, se trec gropi cu apă. Premiile sunt fabuloase, în jur de 600.000 de euro pentru învingător. Şi la această ediţie spectacol deplin. Am fost printre cei 80.000 de spectatori. Pe toate hipodroamele lumii, aceştia, pariori evident, fac parte din toate categoriile sociale. Un melange de tipuri umane. Amărâţii soartei, care cu ochi avizi, caută un cal câştigător, care să-i readucă la viaţă. Lipiţi de ei, la casele de pariuri, bogaţii lumii, care aruncă nepăsători cu miile de lire sterline. Pe hipodrom, chioşcuri, standuri cu de toate, tarabe cu dulciuri şi gustări. Mâncăruri scurte şi fade care dovedesc că englezii nu au înclinaţie spre arta culinară. Dacă după un fish & chips îi mai vezi că servesc şi un ceai cu lapte, chiar că te apucă dorul de ţară. În schimb, au un apetit crescut pentru băutură. Dau pur şi simplu năvală, ai sezaţia că vor să-şi facă rău singuri. Toarnă berea în cupe şi halbe fără milă, după care completează cu şampanie sau tării. Nici doamnele nu stau la un loc. După ce se pregătesc o săptămână pentru eveniment, se gătesc şi se ferchezuiesc, capotează pe hipodrom. Îşi pierd pălăriile, îşi rup tocurile, posterioarele şi alte alea, după care se prăvălesc pe celebrele gazoane englezeşti. Partenerii lor nu intervin, nici n-ar avea cum, ei nu mai ştiu de ce sunt aici, şi ce caută ele pe acolo. Englezoaicele beau mult, în schimb sunt urâte. Seamănă atât cu caii lor, cât şi cu caii noştri, de la hergheliile Dor Mărunt sau Ruseţu, care aparţin Centrului pentru Creşterea Cabalinelor şi ai Cailor de Rasă. Tradiţional urâte.

Atmosfera şi organizarea, măreţe. O singură umbră mică lăsată peste toate. La câţiva paşi de intrarea pe hipodrom un pâlc de oameni, disciplinaţi, dar fermi îşi strigau durerea şi afişau pancarte: \"Opriţi măcelul!\", \"Nu mai sacrificaţi bietele animale!\", \"Nu omorâţi caii!\" Pornirile disperate ale celor care nu puteau accepta riscul la care sunt supuşi concurenţii. I-am lăsat în urmă şi am sprintat spre casele de pariuri. Faimoasa cursă, Grand National, a fost dramatică, sosirea memorabilă. Doi concurenţi veniţi cap-la-cap au fost departajaţi la fotografie. A câştigat un cal francez, Neptune Collonges care a învins zeci de adversari britanici. Aplauze şi urale, atunci când bravului învingător i-au aşezat pe gât, cununa cu lauri. Ştirile rele au venit ca un trăznet la câteva ore după cursă. Dintre caii căzuţi şi accidentaţi pe traseu pe parcursul întrecerii, doi dintre ei n-au mai putut fi salvaţi. Cu lacrimi în ochi şi strigăte de disperare, proprietarii şi jocheii au acceptat eutanasierea. Durerea şi regretele au fost imense, dar desigur tardive. Peste Liverpool s-a pornit o ploaie rece, morocănoasă, care încerca parcă să şteargă urmele amărăciunii. Am părăsit Anglia, cu siguranţa că la anul voi reveni la Aintree. Nu voi trece însă poarta hipodromului. Voi rămâne la câţiva paşi lângă intrare, în mijlocul pâlcului acela de oameni. O să-mi fac o pancartă mare, mare de tot, unde voi scrie în toate limbile lumii: \"Nu mai sacrificaţi bietele animale!\", \"Nu mai omorâţi caii!\"

Costinel Stan

Neptun TV