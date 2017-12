Granzii bankingului austriac rămân în România

ROMÂNIA, PIAŢĂ ESENŢIALĂ Guvernatorul Băncii Austriei, Ewald Nowotny, a reparat ieri tot ce stricase joi, când anunţase că băncile austriece trebuie să se retragă din ţările est-europene. El a declarat că România şi Cehia sunt principalele ţări în care băncile austriece vor continua „să se extindă”: „Sunt pieţe esenţiale, în care băncile vor continua să se dezvolte şi să-şi consolideze operaţiunile”. Replica vine după ce preşedintele Traian Băsescu a criticat dur anunţul, catalogând intenţia bancherilor drept „lipsită de fair-play”. Oricât de ironic ar fi faptul, Banca Austriei a primit mesajul ca atare şi s-a corectat, mai ales că băncile pe care le reprezintă o duc destul de bine în spaţiul carpato-danubiano-pontic. După cei de la BCR (subsidiară a Erste Bank) şi Unicredit (Bank Austria), şi cei de la Raiffeisen Bank au confirmat că nu pleacă din România. „Sub nicio formă nu ne vom retrage. Ar fi o mare greşeală. Raiffeisen Bank România are unele dintre cele mai bune rezultate din grup şi am dovedit că avem stabilitate, chiar şi în această perioadă de criză. Este normal ca grupul să evalueze în ce ţări investeşte resurse, care astăzi sunt mai scumpe şi mai puţine. Într-o astfel de situaţie, vă asigur că România va avea numai de câştigat. Avem zero motive pentru a pleca”, a declarat CEO-ul Raiffeisen România, Steven van Groningen.

AVANTAJELE UNEI PIEŢE VIRGINE Şi europarlamentarul PDL Theodor Stolojan a declarat că băncile nu se vor retrage din România, pentru că „aici este o piaţă foarte bună”. „Au făcut ce-au vrut aici. Amintiţi-vă că la începutul anilor ‘90 niciun român nu avea un card de credit sau de debit. Cei mai mulţi aveau un cont de economii la CEC. Deci băncile au intrat pe o piaţă complet virgină, din punct de vedere al serviciilor bancare, şi au practicat fel de fel de comisioane şi taxe, pe care n-ar fi îndrăznit să le aplice în ţările de origine. Au făcut într-adevăr profituri foarte bune în România”, a comentat Stolojan.