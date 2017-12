Ca şi lămâile ori portocalele, grapfruit-ul are un conţinut bogat de vitamina C, ceea ce-l face benefic pentru întregul organism. Fructul conţine apă, 90%, cantităţi importante de calciu, fier, fosfor şi potasiu, vitamina A şi cantităţi mai mici de ale vitaminelor B1 şi B2. Datorită conţinutului său bogat în vitamine, în special în vitamina C, grapefruit-ul trateaza răcelile şi ajută la scăderea febrei. Consumul regulat de grapefruit, câte un fruct pe zi, ca atare, salată sau suc, simplu ori combinat, previne bolile tubului digestiv, constipaţia, aciditatea gastrică, ateroscleroza, dar şi astmul. Cum are foarte puţine calorii, grapfruit-ul este recomandat în curele de slăbire, dar consumat cu o jumătate de ora înainte de mese şi fără a avea prea multe restricţii la masă. Specialiştii spun că fructul nu este recomandat dacă faceţi un tratament medicamentos, deoarece s-ar putea ca substanţele sale să diminueze ori chiar să anuleze eficacitatea pastilelor. Ca şi roşiile, grapefruit-ul roşu conţine licopen, un antioxidant puternic pentru organism, care are efecte antitumorale. Specialiştii spun că grapefruit-ul roşu este unul dintre cele mai sănătoase alimente şi că substanţele antioxidante pe care le conţine împiedică îmbătrânirea precoce a organismului.