GRATUIT a doua opinie medicală! Vezi detalii!

Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pentru adulţi din Turcia, vine pentru a doua oara în România, în dată de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a două opinie medicală bolnavilor de cancer din țara noastră.

Evenimentul va avea loc la sediul din Constanta al Medical Park - bvd. Mamaia nr. 231, et. 3 (interfon 033). Pentru programări, pacienţii pot contacta reprezentantul din România al Grupului Internațional de Spitale Medical Park, la 0727593533, prin e-mail - office@medicalparkromania.com sau se pot înscrie online pe website-ul official - http://www.medicalparkromania.com/opd2018-oncologie/.

“Scopul vizitei mele în România este de a înţelege metodele de diagnosticare și tratament, încercăm să îi sprijinim pe pacienții români atunci când nu se găseşte o soluţie medicală în ţara dvs. Va fi o întâlnire faţă în faţă cu pacienţii români şi îmi propun să le ofer a doua opinie medicală pentru bolile lor. Sinceritatea medicului în privinţa pacienţilor oncolologici are o influenţă foarte mare asupra succesului tratamentului. Convingerea şi încrederea sunt foarte importante pentru continuarea tratamentului, fapt pentru care medicul comunică mereu cu pacientul. Un medic sincer şi bun vede şi evalueaza fiecare pacient separat. Medicina turcă se caracterizează prin tehnologia de ultimă generatie şi urmăreşte îndeaproape noile inovaţii în domeniu, pentru a le implementa în spitalele noastre. În Turcia, sunt disponibile cele mai noi metode şi instrumente terapeutice, sunt utilizate cele mai noi medicamente, spitalele noastre fiind în colaborare cu multe centre din lume, cum ar fi: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda etc”, declară Assoc. Prof. Meral Gunaldi, doctor oncolog al Grupului Internațional de Spitale Medical Park din Turcia.

Despre assoc. prof. Meral Gunaldi

Assoc. prof. Meral Gunaldi este doctor oncolog al Grupului Internaţional de Spitale Medical Park. A absolvit, în 2001, Facultatea de Medicină – Universitatea Tehnică „Karadeniz” din Turcia, în 2009, a susţinut teza de doctorat cu titlul „Efectul nivelului de seleniu al sângelui şi al activităţii peroxidazei glutationului asupra infarctului miocardic acut”, devenind Doctor în Medicină. Între anii 2009 şi 2012 s-a specializat în oncologie la Universitatea Cukurova, iar în prezent studiază la Institutul de Cercetări Medicale Experimentale – Departamentul de Imunologie, al Universităţii din Istanbul.

Între anii 2004 şi 2012 a fost Asistent de cercetare – la Spitalul pentru Educaţie şi Cercetare (Istanbul Okmeydani) şi la Catedra de Boli Ortopedice a Universităţii Cukurova. Între 2013 şi 2016, a lucrat ca expert în cercetare, iar începând anul 2017, lucrează în cadrul Departamentului de Oncologie la I.A.U. VM Medical Park Florya.

Doamna profesor Meral Gunaldi este membră a Asociaţiei Neuro-Oncologice din Turcia (2014), a Societăţii Europene de Oncologie Medicală (2011) şi a Asociaţiei Oncologice Medicale (2010). În cadrul programului de colaborare cu România, este prezentă la Constanța pentru a oferi a doua opinie medicală gratuită pacienților bolnavi de cancer.