Gratuitate pe tren şi studenţilor de peste 26 de ani?

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Senatului României adoptarea amendamentului prin care şi studenţii care au peste 26 de ani să poată călători gratuit cu trenul, după ce Comisia de Învătământ din aceeaşi cameră a aprobat modificarea. „Solicităm, din nou, Parlamentului şi în special Senatului României, în calitate de cameră decizională în acest caz, să adopte cât mai urgent propunerea legislativă L 450/2017 şi astfel să modifice cadrul legislativ care restricţionează nejustificat un drept cuvenit studenţilor ce depăşesc vârsta de 26 de ani, astfel încât să nu mai existe niciun dubiu privitor la acesta şi să îl poată exercita“, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de către ANOSR. Alianţa Organizaţiilor Studenţeşti a depus un amendament la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în acest sens, care a fost deja adoptată de către Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României. „Situaţia gratuităţii la transportul feroviar intern pentru studenţi a luat diferite întorsături în ultimul an. În februarie 2017, studenţii primeau vestea că vor circula gratuit pe toate tipurile de tren la clasa a II-a, odată cu vestea care îi anunţa şi de faptul că vor avea parte de burse dublate. După cum bine ştim că minunile nu durează mult, Parlamentul a dorit să limiteze numărul de călătorii gratuite, modificare pe care am criticat-o vehement şi împotriva căreia am realizat demersurile necesară“, se mai arată în comunicatul studenţilor.