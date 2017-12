Gratuităţi pentru copii la Aqua Magic

ÎMPREUNĂ CU COPIII Primăria şi Consiliul Local Constanţa au organizat vineri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, în şase locaţii din oraşul Constanţa, concerte pentru copii susţinute de Anna Lesko şi CRBL. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a ales să petreacă Ziua Copilului chiar în mijlocul copiilor. „A fost senzaţional! De la copii iei întotdeauna energie. Mi-a plăcut când am fost întrebat ce voi primi eu cadou de Ziua Copilului, iar copiii care erau lângă mine au spus că o să primesc voturi. De asemenea, mi-a plăcut de CRBL, care a spus că şi el este copil şi eu sunt copil. A fost extraordinar!”, a declarat Radu Mazăre. Primarul Constanţei a făcut prima vizită în cartierul Poarta 6, pe strada Brizei, acolo unde peste 1.000 de părinţi şi copii au fost încântaţi aproape o oră de Anna Lesko. La apariţia primarului, şi copiii, şi părinţii acestora au uitat de Anna Lesko şi s-au îndreptat toţi spre Mazăre, pentru a face poze cu el şi pentru a-i solicita autografe. „Pentru copii am o surpriză. Sâmbătă, toţi copiii din Poarta 6 pot merge gratuit la Aqua Magic. Aşa că ne vedem sâmbătă, pe tobogane. Dar am o surpriză şi pentru părinţi, pentru că şi ei sunt copii. Am discutat la nivel guvernamental pentru ca locuinţele ANL să nu fie vândute la preţurile pe care le vroia tanti Nuţi. Parlamentarii PSD de Constanţa au un proiect de lege care a zăcut până acum prin sertare, potrivit căruia locuinţele ANL ar urma să fie vândute la preţuri mult mai accesibile”, a declarat Radu Mazăre.

FACE PAINTING Primarul Constanţei s-a deplasat apoi în cartierul CET, acolo unde peste 1.000 de părinţi şi copii s-au adunat pe terenul de sport aflat pe strada Pelicanului, pentru a o asculta pe Anna Lesko. Înainte de a urca pe scenă, primarul Radu Mazăre a solicitat să fie pictat pe faţă, pentru a fi în ton cu cei adunaţi la concertul Annei Lesko. Cu faţa pictată, Radu Mazăre s-a urcat pe scenă însoţit de copii. „Şi pentru voi am o surpriză, la fel de frumoasă ca pentru copiii din Poarta 6. Duminică, toţi copiii din cartierele CET şi Km 4-5 sunteţi aşteptaţi la Aqua Magic, unde au intrarea gratuită”, le-a spus Mazăre copiilor. În aplauzele acestora, Mazăre a început să danseze împreună cu cei mici aflaţi pe scenă. A urmat o nouă sesiune de poze şi autografe, pentru ca apoi primarul să se deplaseze spre parcul Tăbăcărie, acolo unde peste 5.000 de persoane se pregăteau de concertul lui CRBL. Până să ajungă pe scenă lângă CRBL, Mazăre a fost acaparat de mulţime pentru poze şi autografe. „Vă mulţumesc pentru că sunteţi în număr aşa de mare. Şi eu sunt copil, aşa că este şi ziua mea. Şi am un invitat special, copil şi el, pe care, cred eu, îl cunoaşteţi”, a spus CRBL înaintea introducerii primarului Radu Mazăre. „Sunteţi în număr foarte mare şi nu pot decât să mă bucur, mai ales că avem parte şi de vreme frumoasă. Pentru toţi copiii din zona Tomis Nord am o surpriză. Luni şi marţi vă aştept la Aqua Magic, unde intrarea este gratuită, să ne dăm cu toţii pe tobogane”, le-a spus Mazăre copiilor.