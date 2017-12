Grâul românesc, de o calitate excelentă! Egiptenii vor să scadă preţul!

O tradiţie de lungă durată este pe cale de a fi zguduită de Egipt, care a refuzat 63.000 tone de grâu de la un trader român. Ministerul Agriculturii apreciază că grâul românesc exportat în Egipt respectă toate condiţiile de calitate, nivelul de infestare cu ciuperca fitoparazită „cornul secarei” fiind sub 0,05%, de 1.000 de ori sub limita admisă, răspunzând astfel acuzațiilor importatorului. Instituția acuză practicile importatorului egiptean, care „nu au în vedere calitatea grâului cât intenţia de a mări presiunea asupra preţului mărfii deja contractate, grâul românesc îndeplinind condiţiile de calitate solicitate pe piaţa cerealelor”. Importatorul egiptean a refuzat 63.000 tone de grâu de la traderul român de cereale Mihai Anghel, fiindcă produsul ar avea un nivel ridicat de infestare cu o ciupercă fitoparazită. Potrivit „Ziarului Financiar“, antreprenorul Mihai Anghel este cel mai mare exportator român din agrobusiness, care deţine atât grupul Cerealcom Dolj, al cărui principal domeniu de activitate este comercializarea cerealelor, cât şi Domeniul Coroanei Segarcea. Cerealcom Dolj a încheiat anul 2015 cu o cifră de afaceri de peste 762 mil. lei, înregistrând un profit de 3 mil. lei, și are circa 300 de angajaţi.