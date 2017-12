Grâul românesc, între producător, intermediar şi stat

Producţia de grâu a României a depăşit 7 milioane de tone, deşi raportările din teritoriu arată în prezent doar 6,8 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără. \"Este cert acum că producţia de grâu a României a depăşit bine 7 milioane de tone, chiar dacă, scriptic, ce avem noi acum după raportările fermierilor şi ale direcţiilor agricole, producţia este de aproape 6,8 milioane tone. Cred că avem peste 1,5 milioane de tone de grâu în plus faţă de producţia anului trecut\", a spus Tabără. Acesta a precizat că de multe ori raportările din teritoriu nu sunt la nivelul producţiei obţinute, ceea ce îngreunează luarea unor decizii privind valorificarea producţiei în piaţă. \"Trebuie să rezolvăm această problemă pentru că atâta timp cât dăm subvenţii fermierilor şi noi trebuie să găsim soluţii pentru piaţă, inclusiv de import-export, este bine să se ştie exact care sunt producţiile. Consider că trebuie să găsim un mecanism mai de încredere pentru fermieri deoarece mecanismul actual poate că nu le oferă această încredere de a raporta exact sau poate mai există pârghii de a comercializa producţia la negru, ceea ce iar nu este bine\", a explicat ministrul Agriculturii. Ce nu spune ministrul este că legislaţia nu ajută agricultorul să capete această încredere, că preţul la care statul cumpără grâul este extrem de mic şi că tocmai această stare de lucruri îi face pe producători să se îndrepte către intermediari, chiar dacă au de pierdut. În privinţa calităţii recoltei de grâu din 2011, ministrul a adăugat că, deocamdată, se iau probe din toate zonele ţării, iar în momentul în care va avea analizele pentru 10% din acestea, se vor face publice rezultatele. Recent, Tabără estima că 80% din recolta de grâu din acest an este panificabilă, \"60% din producţie fiind de o foarte bună calitate\".