Grav accident de circulaţie la intrarea în Palazu Mare

Două persoane, soţ şi soţie au ajuns, ieri după amiază, pe patul spitalului fiind rănite într-un grav accident de circulaţie petrecut pe drumul naţional 2A, în apropierea localităţii Palazu Mare. Atît martorii, cît şi poliţiştii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa spun că accidentul s-a produs dintr-o gravă eroare a şoferului unui autoturism, care a virat, în plin trafic, peste linia continuă, provocînd un adevărat carambol în urma lui. Victor Miron, şoferul unui microbuz de călători care efectuează curse regulate Constanţa-Lumina şi retur, spune că rula pe banda a doua cu maşina în care se aflau 7-8 călători. „În faţa mea, rula o Dacie, iar eu eram la o distanţă de circa 10-15 metri în spatele acesteia. La un moment dat, fără să semnalizeze, şoferul a virat brusc la stînga şi a trecut peste linia continuă pentru a intra pe un drum lateral de pămînt. Pe celălalt sens de mers, către Constanţa venea o Dacie galbenă. Şoferul acesteia s-a trezit în faţa sa cu autoturismul care a făcut la stînga şi a intrat pe contrasens. A frînat pentru a nu se izbi de acesta însă a intrat în derapaj”,a spus Victor Miron, şoferul microbuzului. Potrivit poliţiştilor, autoturismul lovit s-a rotit de cîteva ori pe şosea, după care a a intrat în coliziune cu microbuzul. În urma impactului, atît şoferul Daciei galbene, cît şi soţia acestuia au fost grav răniţi şi au rămas blocaţi între fiarele contorsionate ale caroseriei. „Am coborît din microbuz şi am încercat să-i ajutăm pe cei doi răniţi care aveau capetele sparte şi erau plini de sînge. M-am uitat şi după şoferul care a virat la stînga în faţa mea, însă acesta dispăruse cu tot cu maşină. Atunci am sunat imediat la 112 şi am cerut ajutor”, a adăugat şoferul microbuzului implicat în accident. La faţa locului au sosit un echipaj de descarcerare precum şi două ambulanţe. Răniţii au fost scoşi din Dacia avariată şi au primit primele îngrijiri medicale, după care au fost transportaţi la spital. Niciunul dintre pasagerii microbuzului de călători nu a fost rănit. Poliţiştii l-au testat alcool pe şoferul acestuia şi au constatat că nu era băut în momentul producerii accidentului. Cercetările sînt continuate de poliţişti pentru identificarea conducătorului Daciei care a fugit de la locul accidentului şi care se face vinovat de rănirea celor două persoane în urma imprudentului viraj.