Grave acuze la adresa unui poliţist local

Un bărbat din localitatea Ovidiu a ajuns, luni seară, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în urma unui scandal izbucnit chiar în faţa curţii sale. Victima susţine că agresorul ar fi un agent de la Poliţia Locală din Ovidiu. „A venit cu maşina şi s-a urcat pe trotuar să mă calce. Eu m-am ferit şi a lovit uşa de la garaj şi un ATV care era parcat în faţă. A venit apoi cu doi cumnaţi şi m-au bătut. El este poliţist local la noi şi a zis că îi merge. Eu cred că totul a pornit de la o datorie mai veche pe care o are la mine. În urmă cu şase ani i-am reparat maşina şi nici până acum nu mi-a dat banii. Duminică i-am spus să îmi dea banii, iar acum s-a răzbunat”, a declarat victima, Marcel Cozmescu.

VARIANTA POLIŢISTULUI Agentul Nicolae Vasile, de 26 de ani, angajat al Poliţiei Locale, are însă o cu totul altă variantă. „Vroiam să ajung la soacra mea şi am intrat cu maşina pe strada Fulgerului. Pentru că pe stradă erau parcate mai multe căruţe am urcat cu maşina puţin pe trotuarul din faţa casei lui Cozmescu. Nu ştiu de ce s-a supărat aşa tare, dar a pus mâna pe o piatră şi mi-a lovit plafonul maşinii. Apoi a luat o bâtă sau o cheie şi a început să îmi lovească maşina şi să îmi spargă geamurile. Când am coborât din maşină, a fugit în casă. În momentul în care am dat cu spatele să ies de pe stradă şi să merg la poliţie, am lovit cu spatele gardul şi ATV-ul. În timp ce eu eram la poliţie, cumnaţii mei au mers să vorbească cu el şi am înţeles că s-au împins puţin. O să depun plângere împotriva lui pentru că mi-a distrus maşina“, a declarat poliţistul local.

NICIO PLÂNGERE Marcel Cozmescu nu se lasă şi susţine că va merge la Serviciul de Medicină Legală şi că va depune plângere la poliţie pentru vătămare corporală. În urma investigaţiilor efectuate, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că scandalul ar fi fost iscat de Cozmescu. Oamenii legii susţin că, aflat în stare de ebrietate, în momentul în care poliţistul local s-a urcat cu maşina pe trotuar, Cozmescu a pus mâna pe o cheie sau o bâtă şi i-a spart luneta autoturismului. Cei doi bărbaţi implicaţi în conflict vor fi amendaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc acest conflict. Ieri după-amiază, atât Cozmescu cât şi poliţistul local au depus plângeri la Poliţia din Ovidiu, primul pentru loviri şi alte violenţe şi violare de domiciliu, iar omul legii pentru distrugere. Plângere a depus şi proprietarul ATV-ului, Cristian Tănase, martor la incident şi care susţine varianta lui Cozmescu.